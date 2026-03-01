हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: मुंबई में शादी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी, फर्जी अमीर बनकर महिलाओं को फंसाता था शातिर

Mumbai News In Hindi: मुंबई में शादी का झांसा देकर महिलाओं से करोड़ों रुपये ठगने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार हुआ है. वह फर्जी प्रोफाइल बनाकर खुद को अमीर और अविवाहित बताता था.

By : सूरज ओझा | Updated at : 01 Mar 2026 08:25 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के दहिसर इलाके में सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए शादी का झांसा देकर महिलाओं से करोड़ों रुपये ठगने का बड़ा मामला सामने आया है. दहिसर पुलिस स्टेशन ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था. आरोपी खुद को कभी बड़ी कंपनी का अधिकारी, कभी फिल्म इंडस्ट्री का डायरेक्टर तो कभी विदेश में बड़ा कारोबारी बताता था.

फर्जी प्रोफाइल बनाकर करता था संपर्क

गिरफ्तार आरोपी का नाम विराज बाला साहेब भोंसले बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, वह अलग-अलग नामों से फर्जी प्रोफाइल बनाता था और खुद को अविवाहित व उच्च शिक्षित दिखाता था. बातचीत के दौरान वीडियो कॉल पर वह अपने घर के ड्रॉवर में रखी नोटों की गड्डियां दिखाकर महिलाओं को यकीन दिलाता था कि वह बेहद अमीर है.

शादी और विदेश ले जाने का सपना

आरोपी महिलाओं को शादी का वादा करता और उन्हें विदेश में बसाने के सपने दिखाता था. जब सामने वाली महिला पूरी तरह भरोसा करने लगती, तब वह अचानक किसी मुसीबत का बहाना बनाकर पैसों की मांग करने लगता. कभी कहता कि उसके घर ईडी की रेड पड़ने वाली है, इसलिए पैसे और गहने बचाने हैं. कभी बिजनेस में नुकसान या परिवार में आपात स्थिति का हवाला देता.

इसी तरह एक पीड़िता से उसने अलग-अलग किस्तों में करीब 6 लाख रुपये ऐंठ लिए. जब महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी बहाने बनाने लगा और आखिरकार संपर्क ही तोड़ दिया.

साइबर टीम की जांच में खुला राज

धोखाधड़ी का एहसास होने पर पीड़िता ने दहिसर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. साइबर विभाग की सहायक पुलिस निरीक्षक श्रद्धा पाटील ने तकनीकी जांच और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए आरोपी को विरार इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी ने दर्जन भर से ज्यादा महिलाओं को इसी तरह निशाना बनाया है. पुलिस अब उसके बैंक खातों, लेन-देन और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है. ठगी की कुल रकम करोड़ों में होने की आशंका जताई जा रही है.

दहिसर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया या मैट्रिमोनियल साइट पर किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा न करें. शादी, निवेश या किसी भी आपात स्थिति के नाम पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें और संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या साइबर सेल को दें.

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 01 Mar 2026 08:25 AM (IST)
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
Embed widget