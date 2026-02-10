सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले का शादी तय हो गई है. सुप्रिया सुले के बेटे की ओर से ये जानकारी दी गई कि नागपुर के उद्योगपति परिवार से ताल्लुक रखने वाले सारंग लखानी से सुले परिवार के होने वाले दामाद होंगे.

बता दें कि यह जानकारी 10 फरवरी को सामने आई है, जिसके बाद परिवार के सदस्यों और राजनीतिक जगत से जुड़े लोगों का सोशल मीडिया पर बधाई संदेश देने का सिलसिला शुरू हो गया है. शादी की औपचारिक घोषणा तस्वीरों के साथ की गई.

रेवती सुले और सारंग लखानी की तस्वीरें की शेयर

रेवती सुले और सारंग लखानी की सगाई की खबर सबसे पहले परिवार के भीतर से सार्वजनिक हुई. सुप्रिया सुले के बेटे विजय सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “रेवती और सारंग को बधाई.” इसके बाद यह खबर तेजी से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में फैल गई. कई नेताओं और करीबी लोगों ने शुभकामनाएं दीं.

कौन हैं सारंग लखानी?

इस अवसर पर कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी स्मृति शिंदे ने भी रेवती और सारंग की तस्वीर साझा करते हुए बधाई संदेश पोस्ट किया. रेवती सुले की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लोक प्रशासन में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की.

वहीं सारंग लखानी वर्तमान में अपने पिता के स्वामित्व वाले ‘विश्वराज ग्रुप’ में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं. वह एक सक्रिय बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं और उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया बिजनेस स्कूल से प्रबंधन की पढ़ाई की है.

डॉक्टरों की देखरेख में शरद पवार- सुप्रिया सुले

इसी बीच सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया के जरिए अपने पिता शरद पवार की सेहत को लेकर भी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि उन्हें छाती में संक्रमण है और पांच दिनों तक एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत है, हालांकि अन्य सभी स्वास्थ्य मानक सामान्य हैं और डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.