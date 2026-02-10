हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'तू मर जा', महाराष्ट्र में मंत्री के PA अनंत गर्जे ने रची थी पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने की प्लानिंग!

'तू मर जा', महाराष्ट्र में मंत्री के PA अनंत गर्जे ने रची थी पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने की प्लानिंग!

Maharashtra News: चर्चित डॉ. गौरी पालवे सुसाइड केस में SIT की चार्जशीट ने सनसनीखेज खुलासे किए. जांच में मंत्री पंकजा मुंडे के पूर्व PA अनंत गर्जे पर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप सामने आए.

By : सूरज ओझा | Updated at : 10 Feb 2026 01:09 PM (IST)
महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चित डॉ. गौरी पालवे सुसाइड मामले में SIT ने अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है. चार्जशीट में मंत्री पंकजा मुंडे के पूर्व PA अनंत गर्जे को मुख्य आरोपी बनाया गया है. जांच में सामने आया है कि अनंत न केवल अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था, बल्कि उसकी सामाजिक छवि खराब करने की धमकी देकर उसे मौत के मुहाने तक ले गया.

डायरी और लैपटॉप: 2025 का वो काला सच!

SIT को जांच के दौरान घटनास्थल से आरोपी और मृतका के कुछ निजी सामान मिले हैं, जो केस में 'ट्रम्प कार्ड' साबित हुए हैं. पुलिस ने एक काली डायरी बरामद की है, जिसके पन्नों पर डॉ. गौरी ने अपनी आपबीती और मानसिक तनाव का ज़िक्र किया था. इसके अलावा दिसंबर 2024 मॉडल का एक सैमसंग लैपटॉप ज़ब्त किया गया है, जिसमें डिजिटल सबूतों का भंडार मिले हैं. 

वहीं जांच में सबसे सनसनीखेज खुलासा वॉइस रिकॉर्डिंग को लेकर हुआ है. 22 नवंबर 2025 यानी घटना के दिन अनंत ने जानबूझकर अपने और गौरी के बीच हो रहे झगड़े को रिकॉर्ड किया. रिकॉर्डिंग में वह बार-बार गौरी को 'तू मर जा' कहता सुनाई दे रहा है.

अनंत ने गौरी को यह धमकी दी थी कि वह इन ऑडियो क्लिप्स को समाज और रिश्तेदारों में फैलाकर उसकी छवि खराब कर देगा. इसी डर और मानसिक दबाव में आकर डॉ. गौरी ने आत्मघाती कदम उठाया.

डॉ. गौरी ने अपनी मौत से पहले अपनी दोस्त डॉ. प्रणिता अस्वले को एक साथ 17 वॉइस क्लिप्स भेजी थीं, जिसमें उन्होंने अनंत द्वारा किए जा रहे शारीरिक और मानसिक टॉर्चर का पूरा कच्चा चिट्ठा सुनाया था.

CCTV और सैलून का रहस्य: मौत से चंद घंटे पहले

SIT ने चार्जशीट में 22 नवंबर 2025 की दोपहर का जिक्र किया है. CCTV फुटेज के अनुसार डॉ. गौरी दोपहर 03:02 बजे 'बे-लीफ सैलून' (Be-Leaf Salon) गई थीं और 03:19 बजे बाहर निकलीं. सैलून के रजिस्टर में उस दिन की एंट्री नहीं थी (पिछली एंट्री 9 नवंबर की थी), जिससे पुलिस को संदेह हुआ. हालांकि, तकनीकी जांच और पास के 'स्किन स्पेशलिस्ट क्लिनिक' के कैमरों ने उनकी मौजूदगी की पुष्टि की.

डॉ. गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (PM Report) में उनकी मृत्यु का समय पोस्टमार्टम से 12–24 घंटे पहले का बताया गया है. मौत का कारण 'Asphyxia following Hanging' (फांसी के कारण दम घुटना) दिया गया है, जिसे SIT ने 'अप्राकृतिक मृत्यु' की श्रेणी में रखा है.

इनको मिली क्लीन चिट, अनंत पर शिकंजा

SIT ने अपनी जांच के बाद बड़ा फैसला लेते हुए, अनंत गर्जे (पति) के खिलाफ पुख्ता सबूत पाए हैं और उसे ही मुख्य आरोपी बनाया है. साथ ही शीतल आंधले (ननद) और अजय गर्जे (देवर) के खिलाफ प्रताड़ना के पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण उन्हें चार्जशीट से बाहर (क्लीन चिट) कर दिया गया है.

SIT ने चार्जशीट में निष्कर्ष दिया है कि अनंत गर्जे ने न केवल अपने पहले के संबंधों को छिपाकर विश्वासघात किया, बल्कि बार-बार "तू मर" कहकर और ऑडियो क्लिप्स के ज़रिए ब्लैकमेल करके डॉ. गौरी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया.

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 10 Feb 2026 01:09 PM (IST)
MAHARASHTRA NEWS Gauri Garje
