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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: मोबाइल रिपेयर करने के लिए मां से मांगे पैसे, नहीं मिले तो 17 साल की लड़की ने कर लिया सुसाइड

मुंबई: मोबाइल रिपेयर करने के लिए मां से मांगे पैसे, नहीं मिले तो 17 साल की लड़की ने कर लिया सुसाइड

Mumbai Minor Girl Suicide: महाराष्ट्र के मुंबई में मोबाइल फोन रिपेयर के लिए पैसे नहीं मिलने पर 17 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 Jun 2026 09:46 AM (IST)
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मुंबई के विरार ईस्ट के गडगापाड़ा इलाके में एक 17 साल की लड़की के सुसाइड करने की बुरी घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि युवती द्वारा अपनी मां से मोबाइल फोन रिपेयर करवाने के लिए पैसे मांगे थे. मां द्वारा पैसे न मिलने पर युवती ने गलत कदम उठाते हुए अपनी जिंदगी खत्म कर ली है.

इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. मरने वाली लड़की का नाम अनीता महादेव सालगरे (उम्र 17) है और वह अपनी मां के साथ विरार ईस्ट के आई जीवदानी दर्शन चाली में रहती थी. इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया.

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मामले पर पुलिस ने दी यह जानकारी

पुलिस के मुताबिक, रविवार रात करीब 10.45 बजे अनीता ने अपने कमरे में छत पर लगे लोहे के पाइप से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली. जैसे ही घरवालों को इसका पता चला, उन्होंने तुरंत उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

विरार पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर लालू तुरे ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि लड़की के मोबाइल फोन का डिस्प्ले खराब था. वह उसे रिपेयर करने के लिए पैसे मांग रही थी. हालांकि, पैसे की दिक्कतों की वजह से तुरंत पैसे नहीं मिल पाए. इसी वजह से वह परेशान थी और बताया गया है कि उसने यह कदम उठाया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इस बीच, पुलिस ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है और घटना को एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) के तौर पर दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर टीनएजर्स में बढ़ते मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल अस्थिरता और परिवार में बातचीत की अहमियत को सामने लाया है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 03 Jun 2026 09:46 AM (IST)
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