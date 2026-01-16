एक्सप्लोरर
BMC चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी के लिए आई खुशखबरी, इन सीटों पर मिली जीत
बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी MNS का खाता खुल गया है. वार्ड 38 से MNS की सुरेखा परब और वार्ड 74 से MNS की विद्या आर्या विजयी हुई है.
(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
