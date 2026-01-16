Solapur Municipal Election Result 2026 Live: सोलापुर में कौन बनेगा मेयर? 10 बजे से शुरू होगी गिनती
Solapur Municipal Corporation Election 2026 Live: इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (दोनों गुट) के बीच है.
LIVE
Background
आज सुबह 10 बजे सोलापुर नगर निगम चुनावों के लिए वोटों की गिनती शुरू होगी. सोलापुर नगर निगम, जो पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर शहर को चलाने वाली शहरी स्थानीय निकाय है, में 2026 के चुनाव में 113 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था.
इससे पहले, चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसमें 102 सीटों के लिए 564 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनकी जांच और नाम वापस लेने के बाद आखिरकार चुनाव लड़ा गया - इसमें बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (UBT) जैसी प्रमुख पार्टियों के साथ-साथ स्थानीय संगठनों और निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल थे.
इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना (दोनों गुट) के बीच है. भाजपा औद्योगिक और शहरी विकास पर जोर देकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस पारंपरिक वोट बैंक और स्थानीय नेताओं के सहारे सत्ता में वापसी की योजना बना रही है. एनसीपी और शिवसेना कुछ वार्डों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.
सोलापुर में चुनावी मुद्दे हैं पानी की आपूर्ति, सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं, कचरा प्रबंधन और रोजगार. शहर में बुनियादी ढांचे में धीमी प्रगति मतदाताओं में नाराजगी का कारण बनी हुई है. विपक्ष इसे प्रशासनिक विफलता का मुद्दा बना रहा है, जबकि सत्ताधारी दल विकास और आगामी योजनाओं को अपनी ताकत बता रहा है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL