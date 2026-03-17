हल्दी समारोह में खून-खराबा! 'इसे अब नहीं छोड़ना है' कहकर दोस्तों ने ही साथी पर किया हमला

Nashik Crime News: महाराष्ट्र के नाशिक के आडगांव क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यह घटना आडगांव शिवार के विडी कामगार नगर में हुई, जहां खुशी और उत्साह के माहौल में चल रहा हल्दी समारोह अचानक हिंसा में बदल गया. बताया जा रहा है कि मामूली धक्का लगने से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्तों ने ही अपने साथी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके हाथ की एक उंगली कट गई.

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मामले की सूचना मिलते ही आडगांव पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने इस जानलेवा हमले के मामले में केस दर्ज कर सभी संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है.

मामूली धक्के से बढ़ा विवाद

मिली जानकारी के अनुसार, विडी कामगार नगर के तन्मय शिरसाठ के घर शनिवार रात हल्दी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में कई दोस्त और परिचित मौजूद थे. उन्हीं में से अमोल सोमनाथ जगले (35) भी समारोह में शामिल हुए थे.

देर रात घर के सामने तेज गानों की धुन पर दोस्त नाच रहे थे. इसी दौरान संदिग्ध सिद्धांत उर्फ भुरिया वंजारी ने नाचते समय अमोल को धक्का दे दिया. इस पर अमोल ने उससे कहा, “थोड़ा ठीक से नाचो.” बस इसी बात पर सिद्धांत को गुस्सा आ गया और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

मामूली विवाद का गुस्सा मन में रखकर बेरहमी से मारपीट

बताया जा रहा है कि इस मामूली विवाद का गुस्सा मन में रखकर सिद्धांत ने अपने साथियों को फोन कर मौके पर बुलाया. कुछ ही देर में पीयूष खाडे, चिराग गजबे और नितिन मरकड वहां पहुंच गए. इसके बाद चारों ने मिलकर अमोल को गालियां दीं और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी.

आरोप है कि "इसे अब नहीं छोड़ना है" कहते हुए सिद्धांत ने कमर में रखा धारदार कोयता निकाल लिया और अमोल पर हमला कर दिया. अमोल ने खुद को बचाने के लिए हाथ आगे कर दिया, जिससे वार उसके हाथ पर लगा और उसकी एक उंगली कट गई. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घायल युवक पुलिस के रिकॉर्ड का अपराधी

पुलिस के अनुसार, घायल अमोल जगले पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड में अपराधी रहा है और उसे शहर से निष्कासित भी किया गया था. हालांकि इस घटना में उस पर हमला करने वाले आरोपी उसके ही दोस्त बताए जा रहे हैं. फिलहाल आडगांव पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच उप-निरीक्षक कुवर के मार्गदर्शन में जारी है.