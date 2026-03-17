Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के ओतूर इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां स्थित संत गाडगे महाराज विद्यालय में बनाए गए एसएससी परीक्षा केंद्र में सोमवार सुबह एक नाबालिग लड़के ने दसवीं के छात्र पर कोयते से हमला कर दिया. इस घटना से परीक्षा केंद्र में अफरा-तफरी मच गई.

बताया जा रहा है कि हमलावर अचानक कक्षा में घुस आया और छात्र पर हमला कर दिया. हालांकि छात्र ने वार को अपनी गर्दन पर लगने से बचाने के लिए हाथ आगे कर दिए, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई. इस हमले में छात्र के हाथ पर गंभीर चोट आई. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, पुरानी दुश्मनी के चलते यह हमला किया गया.

मुख्याध्यापक ने घटना के बारे में जानकारी दी

स्कूल के मुख्याध्यापक ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही हमला हुआ, वहां काफी हंगामा मच गया. स्कूल के कर्मचारी और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला. घायल छात्र को तुरंत इलाज के लिए भेजा गया.

मुख्याध्यापक के अनुसार, आरोपी ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र है. पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले गई है. घायल छात्र का इलाज करने के बाद उसे परीक्षा देने के लिए राइटर की व्यवस्था भी की गई, ताकि उसकी पढ़ाई प्रभावित न हो.

उन्होंने यह भी बताया कि यह परीक्षा केंद्र कुल 13 स्कूलों के छात्रों के लिए बनाया गया है. यहां रोज पुलिस और दो स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी मौजूद रहते हैं. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सहित चार लोगों को हिरासत में लिया है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस के अनुसार, हमले में इस्तेमाल किया गया कोयता भी बरामद कर लिया गया है और मामले की आगे जांच की जा रही है. घायल छात्र ने पुलिस को बताया कि 6 तारीख को भी कुछ लड़कों ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी. हालांकि स्कूल प्रशासन का कहना है कि उस दिन सीसीटीवी फुटेज में ऐसी कोई घटना दिखाई नहीं दी.

मुख्याध्यापक ने बताया कि घटना सुबह करीब 10:35 बजे हुई, जब कक्षा में कोई शिक्षक या कर्मचारी मौजूद नहीं था. उन्होंने कहा कि आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी. अब छात्रों के हॉल टिकट गेट पर ही चेक किए जाएंगे और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही.