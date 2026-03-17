Mumbai: बाइक-कैब की मामूली टक्कर बना खूनी विवाद, धारदार हथियार से हमला कर हत्या

Mumbai Crime News: महाराष्ट्र के मुंबई के बांगुर नगर इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मामूली सड़क दुर्घटना से शुरू हुआ विवाद सीधे हत्या के मामले में बदल गया. इस घटना में 27 साल का शरीफ अंसारी की मौत हो गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

मिली जानकारी के अनुसार, शरीफ अंसारी मालवणी बैक रोड से गोरेगांव की ओर अपनी बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान उनकी बाइक एक ओला कैब से हल्के रूप में टकरा गई. यह टक्कर मामूली थी, लेकिन इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

हमले में धारदार हथियार का इस्तेमाल

बताया जा रहा है कि बहस के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हो गया. आरोप है कि गुस्से में अंसारी ने अपने हेलमेट से कैब पर हमला कर दिया. इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

इसी दौरान ओला कैब चालक सत्येंद्र गुप्ता (28) और कार में सवार यात्री सुनील पाल (27) ने मिलकर अंसारी पर हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक, इस हमले में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया. हमले में गंभीर रूप से घायल अंसारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

दोनों आरोपियों को गोरेगांव इलाके से गिरफ्तार किया गया

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र आव्हाड के मार्गदर्शन में मामले की जांच के लिए दो विशेष टीमें गठित की गईं. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को गोरेगांव इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी सत्येंद्र गुप्ता मनसे से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जबकि दूसरा आरोपी सुनील पाल वाटर पंप मैकेनिक के रूप में काम करता है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि हमले में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार आरोपियों के पास कैसे आया और क्या इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भी संलिप्तता है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है.