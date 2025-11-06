मुंबई में दर्दनाक हादसा, लोकल ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत, दो घायल
Mumbai Local Train Accident: मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन पर लोकल ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं.
मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन पर गुरुवार (6 नवंबर) को हादसा हो गया. यहां लोकल ट्रेन से कटकर दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए, जिन्हें जे जे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
दरअसल, दफ्तर से लौट रहे कई यात्री यह सोचकर स्टेशन पर जमा हो गए कि उन्हें ट्रेन नहीं मिलेगी. अत्यधिक भीड़ के कारण कुछ यात्रियों ने रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया. जब ये यात्री सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के बीच पहुंचे, तभी पीछे से अंबरनाथ फास्ट लोकल ट्रेन आ गई और उसने चार यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया.
'गलत दिशा से पटरी से उतरे लोग'
रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि तीन महिलाओं और एक पुरुष सहित चार लोग गलत दिशा से उतरकर पटरी पर आगे बढ़ रहे थे, तभी वे सब ट्रेन की चपेट में आ गये. रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि सभी घायलों को निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है.
घायलों को जे जे अस्पताल में कराया भर्ती
इस हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि दो घायल यात्रियों का इलाज जे.जे. अस्पताल में चल रहा है. बता दें कि मोटरमैनों के आंदोलन का असर यात्रियों पर भारी पड़ा है. रेलवे मोटरमैनों द्वारा सीएसटी स्टेशन पर किए गए अचानक आंदोलन के कारण ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ आई.
7 बजे हुई घटना
अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शाम करीब सात बजे हुई, इससे कुछ समय पहले ही नौ जून को मुंब्रा दुर्घटना मामले में दो इंजीनियरों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर कर्मचारी यूनियनों की हड़ताल के कारण मध्य रेलवे पर उपनगरीय ट्रेन सेवा बाधित हुई थी.
