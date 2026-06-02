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TMC में दो फाड़ होने की अटकलों पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, 'ये संभव है, मुझे ममता बनर्जी...'
Supriya Sule on TMC: बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने ये भी कहा कि टीएमसी नेताओं पर हमले की घटना दुखद और शर्मनाक है.
टीएमसी सांसद और पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर बारामती से एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो बहुत ही दुखद है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से टीएमसी के नेताओं पर हमला हो रहा है, ये दुख की बात और शर्मनाक है.
टीएमसी में दो फाड़ की अटकलों पर सुप्रिया सुले ने कहा, "ये संभव है. मुझे टीएमसी के बारे में पता नहीं है. लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. मुझे ममता दीदी के नेतृत्व पर भरोसा है."
(खबर अपडेट होगी...)
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Source: IOCL