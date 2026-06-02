महारष्ट्र के मुंबई में हाई-प्रोफाइल इलाके बांद्रा पश्चिम में बड़े पैमाने पर बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा जारी निषेधाज्ञा और सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी करते हुए एक मैदान में करीब 200 से 250 ड्रोन उड़ाकर वीडियो शूटिंग की जा रही थी.

सूचना मिलने पर बांद्रा पुलिस की डिटेक्शन टीम ने मौके पर छापेमारी कर एक निजी कंपनी के मैनेजर को हिरासत में लिया और बड़ी संख्या में ड्रोन समेत अन्य उपकरण जब्त कर लिए.

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क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के अनुसार, 28 मई की रात बांद्रा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन स्टाफ को सूचना मिली थी कि बांद्रा पश्चिम स्थित विंग्स स्पोर्ट क्लब ग्राउंड में बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ाकर वीडियो शूटिंग की जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आसमान में सैकड़ों ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए. इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ड्रोन संचालन रुकवाया और मौके पर मौजूद व्यक्ति को हिरासत में लिया.

पूछताछ में उसकी पहचान गोपाल नारायण सिंह (45) के रूप में हुई, जो दक्षिण दिल्ली के संगम विहार का निवासी है. उसने पुलिस को बताया कि वह बोल्डसन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर के पद पर कार्यरत है और कंपनी के विज्ञापन के लिए ड्रोन आधारित शूटिंग की जा रही थी.

बिना परमिशन ड्रोन उड़ाए गए थे

पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान गोपाल सिंह से ड्रोन संचालन की अनुमति, आवश्यक लाइसेंस और मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय से प्राप्त मंजूरी से जुड़े दस्तावेज मांगे गए. हालांकि वह कोई वैध अनुमति पत्र या अधिकृत दस्तावेज पेश नहीं कर सका. जांच में कंपनी के एक अन्य पदाधिकारी सुनील गुप्ता का नाम भी सामने आया है, जो विभिन्न विभागों से अनुमति लेने की प्रक्रिया देखता था. आरोप है कि आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना ही ड्रोन शो और शूटिंग शुरू कर दी गई.

भारी संख्या में ड्रोन जब्त

छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में हाई-टेक ड्रोन, कंट्रोल सिस्टम, ऑपरेटिंग किट और एक लैपटॉप जब्त किया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, जब्त किए गए प्रत्येक ड्रोन की कीमत लगभग 80 हजार रुपये बताई जा रही है. ये आधुनिक कैमरा युक्त चार पंखों वाले एडवांस ड्रोन हैं, जिनका उपयोग वीडियो रिकॉर्डिंग और एरियल शूटिंग के लिए किया जाता है.

सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा

मुंबई पुलिस का कहना है कि महानगर और उसके आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों तथा संभावित खतरों को देखते हुए बिना पूर्व अनुमति ड्रोन उड़ाने पर सख्त प्रतिबंध लागू है. ऐसे में बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ाना न केवल सरकारी आदेशों का उल्लंघन है, बल्कि जन सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है.

बांद्रा पुलिस ने गोपाल नारायण सिंह और सुनील गुप्ता के खिलाफ सरकारी आदेशों की अवहेलना तथा जन सुरक्षा को खतरे में डालने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस पूरे आयोजन में कोई अन्य सुरक्षा चूक या लापरवाही तो नहीं हुई. मामले की आगे की जांच जारी है.

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