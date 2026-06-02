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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअहिल्यानगर के गंगा उद्यान में नमाज को लेकर बवाल, हिंदुत्ववादी संगठन ने हनुमान चालीसा पढ़कर जताया विरोध

अहिल्यानगर के गंगा उद्यान में नमाज को लेकर बवाल, हिंदुत्ववादी संगठन ने हनुमान चालीसा पढ़कर जताया विरोध

Ahilyanagar Park Controversy: अहिल्यानगर शहर में स्थित गंगा उद्यान में कुछ महिलाओं द्वारा नमाज अदा करने का वीडियो सामने आने से विवाद खड़ा हो गया है. हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 02 Jun 2026 01:40 PM (IST)
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  • पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की.

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर शहर में स्थित गंगा उद्यान का वीडियो वायरल होने के बाद से बवाल मच गया है. वीडियो में कुछ महिलाओं द्वारा नमाज अदा करने का वीडियो सामने आने से विवाद खड़ा हो गया है. इस वीडियो के सामने आने के बाद विभिन्न हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है. महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उद्यान में जोरदार नारेबाजी की. इसके साथ ही धरना आंदोलन किया और यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया.

हिंदुत्ववादी संगठनों के विरोध का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हिंदुत्ववादी लोग पूजा-पाठ करते नजर आए. इन लोगों ने यहं शुद्धिकरण किया, हवन कर जल का छिड़काव करते नजर आए. इस दौरान संगठन के लोग एक सूअर को घटनास्थल पर लेकर पहुंचे थे. इस दौरान 15-20 की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं. 

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बड़े स्तर पर आंदोलन करने की दी धमकी

घटना की जानकारी मिलते ही तोफखाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी. इसके बाद हिंदुत्ववादी संगठनों ने विधायक संग्राम जगताप की उपस्थिति में गंगा उद्यान में उस स्थान का शुद्धिकरण किया तथा वराह देवता की पूजा-अर्चना की. इस पूरे मामले पर विधायक संग्राम जगताप ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि यदि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा होती हैं तो बड़े स्तर पर आंदोलन, रास्ता रोको किया जाएगा. इसके साथ ही सूअर छोड़े जाएंगे.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें जमीन पर कुछ मुस्लिम महिलाएं बैठकर नमाज अदा करते दिखाईं दे रही हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद एक नया बवाल खड़ा हो गया है. पुलिस ने अब वायरल वीडियो की जांच शुरु कर दी है. पुलिस पता लगाने की कोशिश कर ही है कि वीडियो कब की है और उसमें दिखाई दे रही महिलाएं कहां की है.  जांच के बाद ही इस मामले की स्थिति माफ हो सकेगी. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 01:40 PM (IST)
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