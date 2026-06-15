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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसलीम डोला पूछताछ में कर रहा गुमराह? ड्रग्स के पैसों से दुबई-तुर्की में 100 करोड़ की संपत्ति

सलीम डोला पूछताछ में कर रहा गुमराह? ड्रग्स के पैसों से दुबई-तुर्की में 100 करोड़ की संपत्ति

Mumbai News In Hindi: मुंबई क्राइम ब्रांच को शक- सलीम डोला पूछताछ में गुमराह कर रहा है. ड्रग्स के पैसों से दुबई-तुर्की में 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति बनाने का दावा. दाऊद कनेक्शन की जांच जारी.

By : सूरज ओझा | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 15 Jun 2026 01:50 PM (IST)
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मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को संदेह है कि कुख्यात ड्रग तस्कर और दाऊद इब्राहिम का करीबी माने जाने वाले सलीम डोला पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. तुर्की से गिरफ्तार कर भारत लाए गए डोला से एनसीबी की पूछताछ के बाद अब क्राइम ब्रांच की अलग-अलग यूनिटें विभिन्न मामलों में उससे पूछताछ कर रही हैं. 

क्राइम ब्रांच के सूत्रों के अनुसार, कोविड के बाद सलीम डोला ने मुंबई में अपने ड्रग्स कारोबार का बड़े पैमाने पर विस्तार किया था. वह तुर्की में “अयहान शेख” नाम से रह रहा था और वहीं से नेटवर्क संचालित कर रहा था. जांच में दावा किया गया है कि ड्रग्स तस्करी से कमाए पैसों से उसने दुबई और तुर्की में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां बनाईं. क्राइम ब्रांच अब इन संपत्तियों, बैंक खातों और निवेशों का ब्योरा जुटा रही है. 

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सांगली ड्रग फैक्ट्री का खुलासा, दाऊद से भी कनेक्शन का दावा

पूछताछ में डोला ने सांगली स्थित सिंथेटिक ड्रग्स फैक्ट्री का जिक्र किया, जहां एमडी ड्रग्स की करीब 20 खेप तैयार की गईं और विभिन्न जगहों पर सप्लाई की गईं. उसने यह भी दावा किया कि इस नेटवर्क के तार भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सिंडिकेट से जुड़े हैं. हालांकि पुलिस इन दावों की स्वतंत्र जांच कर रही है.

अपहरण-रंगदारी समेत कई मामलों में चल रही पूछताछ

क्राइम ब्रांच की टीमों ने सातारा और मैसूर ड्रग फैक्टरियों समेत कई मामलों में डोला से पूछताछ की है. इसके अलावा अंधेरी के कारोबारी साजिद इलेक्ट्रिकवाला के अपहरण और रंगदारी मामले में भी उसकी भूमिका की जांच हो रही है. डोला ने पूछताछ में कुछ दुबई संपत्तियों को बेचने का भी दावा किया है, जिसकी क्राइम ब्रांच सत्यापन कर रही है. 

सलीम डोला की पुलिस हिरासत सोमवार को समाप्त होने वाली है. उसे आगे की सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा. जांच एजेंसियों का मानना है कि आगे की पूछताछ में अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डोला के बयानों को वेरिफाई करने में काफी समय लग रहा है क्योंकि वह कई बार गुमराह करने वाली जानकारी दे रहा है. इस मामले की जांच उच्च स्तर पर निगरानी में चल रही है. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 15 Jun 2026 01:46 PM (IST)
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