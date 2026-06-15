लव जिहाद और नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण का आरोपी गुजरात से गिरफ्तार, SIT को सौंपी गई जांच

पालघर जिले के दहाणू में चर्चित कथित लव जिहाद और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है. इस मामले के मुख्य आरोपी को पालघर क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात के भरूच से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को अदालत में पेश किए जाने के बाद 19 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की जिम्मेदारी ठाणे की डीसीपी मीना माकवाना को सौंपी गई है. मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में दहाणू पुलिस स्टेशन के दो अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है.

जानकारी के मुताबिक, पालघर जिले के दहाणू तालुका में सामने आए कथित लव जिहाद और नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने मुख्य आरोपी को गुजरात के भरूच से गिरफ्तार किया. आरोपी को शुक्रवार को पालघर न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 19 जून तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

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केस की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन

मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है. इस एसआईटी की जांच की जिम्मेदारी ठाणे की डीसीपी मीना माकवाना को सौंपी गई है. जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि घोलवड और बोर्डी क्षेत्र की जैन एवं मारवाड़ी समाज की कुछ लड़कियों को कथित रूप से धोखे का शिकार बनाया गया था. संबंधित परिवार इन्हीं समुदायों से जुड़े बताए जा रहे हैं.

मानव तस्करी रैकेट का संदेह

भाजपा नेता चित्रा वाघ ने इस मामले को लेकर दावा किया था कि कुछ लड़कियों, जो बाद में साध्वी बनीं, उन्हें स्टूडेंट वीजा पर लंदन भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई है. उन्होंने आशंका जताई थी कि इस पूरे मामले के पीछे किसी संगठित गिरोह या मानव तस्करी रैकेट की भूमिका हो सकती है. एसआईटी को इस पहलू की भी गहराई से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही संबंधित व्यक्तियों के आर्थिक संसाधनों, धन के स्रोत और उन्हें मिले कथित समर्थन की भी जांच की जाएगी.

हिंदू संगठनों ने बंद का किया था आह्वान

चित्रा वाघ ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं और उन्हें विश्वास है कि जांच के माध्यम से पूरे रैकेट का पर्दाफाश होगा. इस बीच, घटना के विरोध में बुधवार को विभिन्न हिंदू संगठनों ने दहाणू बंद का आह्वान किया था. इस बंद को व्यापारियों, नागरिकों तथा विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन मिला.

लापरवाही पर पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने दहाणू पुलिस स्टेशन में पदस्थापित पुलिस उपनिरीक्षक दिनेश आघाव को निलंबित कर दिया है. वहीं दहाणू पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी किरण पवार का तबादला कर उनकी जगह जितेंद्र ठाकूर को नियुक्त किया गया है. फिलहाल एसआईटी और पुलिस की संयुक्त जांच जारी है. आरोपी से पूछताछ के आधार पर मामले में और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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