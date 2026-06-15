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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: शिवसेना UBT में दिखे बगावत के सुर? उद्धव ठाकरे की इमरजेंसी बैठक से नदारद दिखे 5 सांसद

महाराष्ट्र: शिवसेना UBT में दिखे बगावत के सुर? उद्धव ठाकरे की इमरजेंसी बैठक से नदारद दिखे 5 सांसद

Maharashtra Politics: बगाबत की खबरों के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार मुंबई में अपने आवास मातोश्री में पार्टी के सांसदों की आपात बैठक बुलाई थी. इस बैठक में 5 सांसद शामिल नहीं हुए हैं.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Jun 2026 09:06 AM (IST)
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महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उथल-पुथल देखने को मिल रही है. बगाबत की खबरों के बीच शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार (14 जून) को मुंबई में अपने आवास मातोश्री में पार्टी के सांसदों की आपात बैठक बुलाई थी. इस बैठक में पार्टी के सभी 9 सांसदों को बुलाया गया था. अब खबर आ रही है कि इस बैठक से 5 सांसद नदारद दिखे. जिससे शिवसेना यूबीटी में एक बार फिर बगाबत के सुर दिखने शुरू हो गए हैं. 

बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और शिंदे गुट को ज्वाइन कर सकते हैं. मातोश्री में हुई बैठक में शिवसेना (यूबीटी) के 4 सांसद ही पहुंचे. हलांकि इसको लेकर पार्टी की तरफ दावा किया गया कि अन्य 5 सांसद वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए. वहीं पार्टी नेता अरविंद सावंत ने बताया कि कई सांसद इमरजेंसी के चलते इस बैठक में नहीं पहुंच सके. 

शिवसेना नेता अरविंद सांवत ने दी यह जानकारी

शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने बताया कि एक सांसद के बच्चे की तबीयत खराब है जिसका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है. वहीं दूसरे सांसद की पत्नी की भी तबीयत खराब है. इसके अलावा एक अन्य सांसद की बेटी की शादी है इसलिए सभी को इन स्थितियों को समझना चाहिए.

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वहीं इस मामले पर सांसद अनिल देसाई जिन्होंने बैठक में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा, "हमारे विधायकों और सांसदों की बैठकें होती रहती है. इसके लिए खास जरूरत की बात नहीं है. यह एक सामान्य प्रक्रिया है. इसमें हम 4 सांसद शामिल हुए थे और अन्य 5 लोग वर्चअली शामिल हुए क्योंकि उन्हें कुछ पर्सनल काम था. लेकिन सभी 9 सांसद एकजुट हैं और पार्टी के साथ हैं. इस तरह की सभी अटकलें बेबुनियाद हैं. "

इन सांसदों ने बैठक में लिया हिस्सा

उद्धव ठाकरे की इमरजेंसी बैठक में पार्टी के सांसद राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे, अनिल देसाई, संजय देशमुख और नागेश पाटिल अष्टेकर शामिल हुए. वहीं शिवसेना यूबीटी के इकलौते राज्यसभा सांसद संजय राउत भी बैठक में मौजूद रहे.

इस बैठक का आयोजन ऐसे समय में किया गया है जब पार्टी के कुछ सांसदों का एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की खबर आ रही है. कहा जा रहा है कि उद्धव के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रहे हैं. पिछले कई दिनों से उद्धव ठाकरे के 9 में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं. इन सभी सांसदों के गुट बदलने की चर्चाएं भी तेज है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS SHIVSENA UBT
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