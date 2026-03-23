Mumbai News: मलाड मारपीट मामले में बढ़ा विवाद, शिवसेना नेता ने पीड़िता संग थाने का किया घेराव

मुंबई के मलाड स्थित कुरार इलाके में 20 मार्च को हुई मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है. इस मामले में आज (23 मार्च) को शिवसेना नेता संजय निरुपम ने पीड़िता किंजल और अपने समर्थकों के साथ कुरार पुलिस स्टेशन का घेराव किया. आरोप है कि मुस्लिम युवकों के एक समूह ने हिंदू लड़कियों के साथ मारपीट की.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित पक्ष ने 11 आरोपियों के नाम पुलिस को बताए, जिनमें से 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 अभी फरार हैं. गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

पुलिस सख्त हो जाए तो ऐसी घटना ना हो- संजय निरुपम

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि जिन मुस्लिम लोगों ने इन हिन्दू बच्चियों को मारा है, अगर मर्द होते तो हिंदुओं को हाथ लगाकर दिखाते. गौरतलब है कि इससे पहले भी पठानवाड़ी और इस्लामपुर में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर हमले की घटना हुई है. पिछले साल तो एक हिन्दू युवक की जान चली गई. अगर तब पुलिस ने इन उत्पाती मुस्लिम युवकों के खिलाफ कड़ी करवाई करते, तो आज इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती.

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आरोपियों के खिलाफ हो कार्रवाई- पीड़िता

वही इस हमले में घायल हुए किंजल ने बताया कि जिस तरह से हम पर हमला हुआ. अगर स्थानीय दुकानदारों ने हम 3 बहनों को नहीं बचाया होता तो किसी एक कि जान भी जा सकती थी. बुरी तरह हमें मार रहे थे. किंजल ने बताया कि अचानक हमले से हम बहुत डर गए थे, लेकिन मुझे जब तक न्याय नहीं मिलता. आरोपियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, मैं शांत नहीं बैठूंगी.

वहीं, स्थानीय हिन्दू महिलाओं ने कहा कि आये दिन मुस्लिम लोग हमें परेशान करते है. कई बार डर भी लगता है, लेकिन अब हम डरेंगे नहीं. उन्होंने कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा. उन्हें उसी तरह जवाब देंगे.

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