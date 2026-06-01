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महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों पर महायुति-MVA का महासंग्राम, कई जगह बगावत ने बढ़ाई टेंशन

Maharashtra Vidhan Parishad Election: महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में अधिकांश सीटों पर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधी टक्कर होगी, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया.

By : वैभव परब | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 01 Jun 2026 08:43 PM (IST)
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महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए सोमवार (1 जून) को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई. इसके साथ ही चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है. राज्य की लगभग सभी सीटों पर मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के बीच देखने को मिलेगा.

हालांकि कई क्षेत्रों में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी भी सामने आई है और कुछ नेताओं ने बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है. इसके बावजूद मुख्य मुकाबला दोनों बड़े गठबंधनों के बीच ही माना जा रहा है.

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महायुति और एमवीए ने ऐसे बांटी सीटें

महायुति में बीजेपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 4 सीटें मिली हैं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) 2 सीटों पर मैदान में है.

वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे ज्यादा 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, जबकि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव मैदान में है.

इन 17 सीटों पर हो रहा है चुनाव

इस बार सोलापुर, अहिल्यानगर, ठाणे, जलगांव, सांगली-सातारा, नांदेड़, यवतमाल, पुणे, भंडारा-गोंदिया, रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नासिक, वर्धा-चंद्रपुर-गढ़चिरौली, अमरावती, धाराशिव-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली, छत्रपति संभाजीनगर-जालना और नागपुर (उपचुनाव) सहित कुल 17 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराया जा रहा है

सोलापुर में कांग्रेस के आदित्य फत्तेपूरकर का मुकाबला भाजपा के राजेंद्र राऊत से होगा. अहिल्यानगर में कांग्रेस के करण ससाणे और भाजपा के प्राजक्त तनपुरे आमने-सामने हैं.

ठाणे में एनसीपी (एमवीए) के अभिजीत पवार के सामने शिवसेना (महायुति) के रविंद्र फाटक चुनाव लड़ रहे हैं. जलगांव में शिवसेना (ठाकरे गुट) के शरद तायडे और भाजपा के नंदकिशोर महाजन के बीच मुकाबला है.

सांगली-सातारा सीट पर एनसीपी (एमवीए) के बालासाहेब पाटील या अभयसिंह जगताप का सामना भाजपा के धैर्यशील माने से होगा. नांदेड़ में कांग्रेस के रामदास पाटील और भाजपा के अमर राजूरकर आमने-सामने हैं.

यवतमाल में कांग्रेस के साहेबराव कांबले के खिलाफ शिवसेना (महायुति) के दुष्यंत चतुर्वेदी मैदान में हैं. पुणे में एनसीपी (एमवीए) के श्रीकांत पाटील और एनसीपी (महायुति) के विक्रम काकडे के बीच सीधी टक्कर होगी.

कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला

भंडारा-गोंदिया में कांग्रेस के दिलीप बनसोड और भाजपा के अविनाश ब्राह्मणकर के बीच मुकाबला है. रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग में शिवसेना (ठाकरे गुट) के उम्मीदवार का सामना एनसीपी (महायुति) के अनिकेत तटकरे से होगा.

नासिक सीट पर एमवीए ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है. यहां निर्दलीय उम्मीदवार और शिवसेना (महायुति) के नरेंद्र दराडे के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा.

वर्धा-चंद्रपुर-गढ़चिरौली में कांग्रेस के शैलेश अग्रवाल और भाजपा के अरुण लखानी आमने-सामने हैं. अमरावती में कांग्रेस के हर्षदीप देशमुख का मुकाबला भाजपा के प्रवीण पोटे से होगा.

धाराशिव-लातूर-बीड में कांग्रेस के महेश देशमुख और भाजपा के बसवराज पाटील चुनाव लड़ रहे हैं. परभणी-हिंगोली में शिवसेना (एमवीए) के डॉ. विवेक नावंदर और शिवसेना (महायुति) के सईद खान के बीच मुकाबला होगा.

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उपचुनाव वाली सीट पर भी नजर

छत्रपति संभाजीनगर-जालना सीट पर शिवसेना (ठाकरे गुट) के उम्मीदवार के सामने भाजपा या शिवसेना (महायुति) का उम्मीदवार मैदान में होगा. वहीं नागपुर विधानसभा परिषद उपचुनाव में कांग्रेस के अतुल लोंढे और भाजपा के डॉ. राजीव पोतदार के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी.

कुल मिलाकर 17 सीटों पर होने वाला यह चुनाव महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. बगावत और निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी कुछ सीटों पर मुकाबले को रोचक जरूर बना रही है, लेकिन चुनावी लड़ाई का केंद्र महायुति और एमवीए के बीच ही रहने वाला है.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 01 Jun 2026 08:43 PM (IST)
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