'जांच में विश्वास बढ़ने से और भी पीड़िता सामने आएंगी', अशोक खरात मामले में बोले CM फडणवीस

नासिक में महिला से रेप के आरोपी स्वयंभू धर्मगुरु अशोक खरात का मामला गरमा गया है. खरात अभी पुलिस की गिरफ्त में है. इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि अशोक खरात को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सक्रियता दिखाई. सीएम ने विधानसभा को बताया कि कई महिलाएं शुरू में शिकायत दर्ज कराने से हिचकिचा रही थीं, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की.

जांच में विश्वास बढ़ने से और भी पीड़िता सामने आएंगी- CM

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा करते हुए कहा कि जांच में विश्वास बढ़ने के साथ और भी पीड़ितों के सामने आने की उम्मीद है. खरात खुद को सेवानिवृत्त मर्चेंट नेवी अधिकारी बताता था और 'कैप्टन' के नाम से फेमस था. नासिक में महिला की शिकायत पर रेप और अन्य अपराधों के आरोप में 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. महिला ने आरोप लगाया कि खरात ने तीन साल की अवधि में कई बार उसके साथ रेप किया.

किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा- देवेंद्र फडणवीस

सीएम फडणवीस ने कहा कि खरात की गिरफ्तारी की तैयारी कुछ समय से चल रही थी. लगभग 10 मार्च को, एक अन्य जिले में दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने खरात के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. उसे देश से भागने से रोकने के लिए पहले ही लुक-आउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है. उन्होंने ये भी कहा कि वो मंगलवार को सदन में इस मामले पर विस्तृत बयान देंगे और जोर देकर कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

विपक्ष के नेताओं का सरकार पर आरोप

इससे पहले, विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने इस मामले को महाराष्ट्र पर कलंक बताया और आरोप लगाया कि खरात और ऐसे ही अन्य लोगों द्वारा महिलाओं का शोषण किया गया. उन्होंने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित कथित तौर पर शामिल सभी लोगों को तत्काल हटाने की मांग की. विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) के नेता भास्कर जाधव ने दावा किया कि इस मामले में कुछ मंत्री और वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं. उन्होंने कहा, ''सदन को इस मामले पर चर्चा करने का अधिकार है. सरकार ने पहले भी नासिक में इसी तरह के एक मामले को बिना उचित जांच किए दबाने का प्रयास किया था.''

अशोक खरात मामले की जांच के लिए SIT का गठन

सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है. नासिक पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि खरात ने 2022 में उसके पति को खतरे से बचाने के लिए अनुष्ठान करने के बहाने उसे अपने दफ्तर में बुलाया, उसे बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई और उसके साथ रेप किया. उसने तीन साल की अवधि में बार-बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया. मामले की जांच के तहत पुलिस ने खरात के मीरगांव स्थित फार्महाउस, टिकडे कॉलोनी बंगले और कनाडा कॉर्नर स्थित कार्यालय से सीसीटीवी डीवीआर जब्त किए हैं.