Mumbai News: लोगों की सेहत पर 'मीठा हमला' नाकाम, 1.3 टन नकली मिठाइयां-मावा सीज

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मुंबई में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने छापेमारी के दौरान 1.3 टन से अधिक नकली मिठाइयां और मावा जब्त किया है. जब्त की गई खाद्य सामग्री का कुल वजन 1,328 किलोग्राम बताया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3.60 लाख रुपये है.

FDA अधिकारियों के मुताबिक विभाग को विशेष खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ स्थानों पर खाद्य पदार्थों का भंडारण और बिक्री नियमों के खिलाफ की जा रही है. इसी सूचना के आधार पर 17 जून को ग्रेटर मुंबई के जोन-1 क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया. जांच के दौरान कई खाद्य उत्पाद बेहद खराब परिस्थितियों में रखे हुए मिले.

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गिरगांव इलाके में की गई छापेमारी

यह कार्रवाई FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे के मार्गदर्शन में की गई. अधिकारियों ने गिरगांव के कुंभारवाड़ा स्थित भंडारी स्ट्रीट पर बैगने बिल्डिंग में संचालित एम/एस डीएम मावावाला और आसपास के अन्य खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों की जांच की. निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं.

छापे के दौरान 1,239 किलोग्राम मिठाई उत्पाद जब्त किए गए, जिनमें मुख्य रूप से हलवा और बर्फी शामिल हैं. इनकी अनुमानित कीमत करीब 3.29 लाख रुपये बताई गई है. इसके अलावा 89 किलोग्राम मावा भी बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 31,150 रुपये आंकी गई है. अधिकारियों ने जांच के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने भी एकत्र कर प्रयोगशाला भेज दिए हैं.

खाद्य सुरक्षा नियमों का हुआ उल्लंघन

FDA की जांच में पाया गया कि कई उत्पादों पर जरूरी लेबलिंग संबंधी जानकारी नहीं थी. साथ ही मावा जैसे जल्दी खराब होने वाले दुग्ध उत्पादों को निर्धारित तापमान पर सुरक्षित रखने के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था. अधिकारियों का कहना है कि ऐसी लापरवाही उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है.

प्राथमिक जांच के आधार पर FDA को आशंका है कि जब्त किए गए खाद्य पदार्थ गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं हैं और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो सकते हैं. इसलिए पूरी खेप को फिलहाल रोक दिया गया है. प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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इस अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तेजस्विनी पाटिल, सिद्धेश्वर अग्जाल, आकाश चव्हाण समेत FDA की विशेष टीम शामिल रही. विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल विश्वसनीय दुकानों और प्रतिष्ठानों से ही मिठाइयां तथा खाद्य सामग्री खरीदें और किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की जानकारी तुरंत FDA को दें.