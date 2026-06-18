हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रएकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव के करीबी संजय राउत पर साधा निशाना, 'क्या रश्मि ठाकरे जो...'

एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव के करीबी संजय राउत पर साधा निशाना, 'क्या रश्मि ठाकरे जो...'

Manisha Kayande On Sanjay Raut: शिवसेना एमएलसी मनीषा कायंदे ने संजय राउत की भाषा पर सवाल उठाते हुए उद्धव और रश्मि ठाकरे को घेरा. उन्होंने महायुति की जीत और एकजुटता का भी दावा किया.

Reported By : पंकज यादव |  Edited By: सनातन कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत द्वारा बागी सांसदों के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर सियासत गरमा गई है. इस मुद्दे पर शिवसेना एमएलसी मनीषा कायंदे ने संजय राउत, उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कई तीखे सवाल खड़े किए.

उन्होंने आरोप लगाया कि संजय राउत की भाषा और कार्यशैली से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे पार्टी के भीतर बचे नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी असहजता पैदा हो सकती है.

'बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी', शिवसेना UBT की इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, संजय राउत ने दी चेतावनी

मनीषा कायंदे ने कहा, "यूबीटी पार्टी के अंदर संजय राउत नाम की एक व्यवस्था है. उस व्यवस्था ने ठान लिया है कि वह उद्धव ठाकरे की पार्टी को ताला लगाकर ही छोड़ेगा. जिस प्रकार की गाली-गलौज संजय राउत मां-बहन के ऊपर करते हैं, क्या आने वाले समय में उनके पास जो अभी भी शिवसैनिक, आमदार और खासदार बचे हैं, उन्हें भी नहीं लगेगा कि हमको ऐसे गाली-गलौज करने वाला आदमी क्यों चाहिए? यह कौन सा प्रवक्ता है?"

उद्धव और रश्मि ठाकरे से पूछे सवाल

कायंदे ने आगे कहा, "देश में ऐसा कोई प्रवक्ता नहीं है जो मीडिया के सामने मां-बहन के ऊपर गाली देता हो. क्या उद्धव ठाकरे को यह सब हजम हो रहा है? क्या रश्मि ठाकरे, जो पार्टी चलाती हैं, उन्हें यह सहन होता है कि उनका एक प्रवक्ता, उनका एक सांसद मां-बहन के ऊपर गाली देता है? मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहती हूं, क्या यही आपका सुसंस्कृत चेहरा है?"

यूबीटी की बैठक और महायुति पर भी बोलीं

शिवसेना (यूबीटी) की बैठक को लेकर मनीषा कायंदे ने कहा, "आज शिवसेना यूबीटी की मीटिंग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. मीटिंग होने के बाद देखेंगे कि कौन है और कौन नहीं है. वहां क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, इससे हम वाकिफ नहीं हैं."

कांग्रेस में होगा शिवसेना UBT का विलय? संजय राउत का बयान बना 6 सांसदों के टूटने की वजह!

वहीं आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा, "हमें पूरा यकीन है कि हम अपनी सभी सीटें जीतेंगे. कुछ सीटें तो हम पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं और बाकी भी जीतेंगे. लोगों का महायुति पर विश्वास है और महायुति महाराष्ट्र में आगे भी इसी प्रकार एक साथ चलती रहेगी."

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Manisha Kayande MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव के करीबी संजय राउत पर साधा निशाना, 'क्या रश्मि ठाकरे जो...'
एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव के करीबी संजय राउत पर साधा निशाना, 'क्या रश्मि ठाकरे जो...'
महाराष्ट्र
Shiv Sena UBT Crisis Live: बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेगा उद्धव गुट, 7 दिन का दिया समय
Live: बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेगा उद्धव गुट, 7 दिन का दिया समय
महाराष्ट्र
'बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी', शिवसेना UBT की इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, संजय राउत ने दी चेतावनी
'बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी', शिवसेना UBT की इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, संजय राउत ने दी चेतावनी
महाराष्ट्र
कांग्रेस में होगा शिवसेना UBT का विलय? संजय राउत का बयान बना 6 सांसदों के टूटने की वजह!
कांग्रेस में होगा शिवसेना UBT का विलय? संजय राउत का बयान बना 6 सांसदों के टूटने की वजह!
Advertisement

वीडियोज

Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए', ट्रंप संग गोल्फ खेलने को लेकर और क्या बोले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति
'मुझे कर देनी चाहिए', ट्रंप संग गोल्फ खेलने को लेकर और क्या बोले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति?
महाराष्ट्र
'बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी', शिवसेना UBT की इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, संजय राउत ने दी चेतावनी
'बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी', शिवसेना UBT की इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, संजय राउत ने दी चेतावनी
क्रिकेट
'सचिन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी की तुलना...', पूर्व भारतीय कप्तान का बड़ा बयान; सुनकर चौंक जाएंगे आप
'सचिन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी की तुलना...', पूर्व भारतीय कप्तान का बड़ा बयान; सुनकर चौंक जाएंगे आप
विश्व
Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
ट्रेंडिंग
Viral Video: लहर का रूप लेकर आई मौत तो शख्स ने यूं दे दिया यमराज को चकमा, वीडियो देख फूल जाएंगी सांसे
लहर का रूप लेकर आई मौत तो शख्स ने यूं दे दिया यमराज को चकमा, वीडियो देख फूल जाएंगी सांसे
ट्रेंडिंग
Fariha Farrukh Viral Video: इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
इन मोहतरमा को बिरयानी और मटन से आती है घिन्न, जानिए कौन हैं पाकिस्तान की ये वायरल गर्ल
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget