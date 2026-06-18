हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकांग्रेस में होगा शिवसेना UBT का विलय? संजय राउत का बयान बना 6 सांसदों के टूटने की वजह!

कांग्रेस में होगा शिवसेना UBT का विलय? संजय राउत का बयान बना 6 सांसदों के टूटने की वजह!

Shiv Sena UBT Crisis: ठाकरे के बागी सांसदों ने प्रस्ताव में लिखा है कि शिवसेना की स्थापना कांग्रेस में विलय के लिए नहीं की गई थी. दावा है कि सांसद नया गुट नहीं बनाएंगे. सीधा शिंदे गुट में विलय करेंगे.

Reported By : वैभव परब |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 18 Jun 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर है. उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों ने पार्टी का साथ क्यों छोड़ा, इसकी असल वजह सामने आ गई है. सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने जो प्रस्ताव रखा है उसमें दावा किया गया है. 

एबीपी न्यूज के पास पुख्ता जानकारी है कि बागी सांसदों द्वारा पार्टी छोड़ने से पहले प्रस्ताव में शिवसेना यूबीटी के कांग्रेस में विलय होने की आशंका जताई है. प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी बालासाहेब ठाकरे और शिवसेना की स्थापना कांग्रेस में विलय होने के लिए नहीं की गई थी.

यह भी बढ़ें: 'सांसदों की किडनैपिंग', कुछ देर में पता चल जाएगी बागियों की संख्या... शिवसेना UBT की इमरजेंसी मीटिंग

संजय राउत के इस बयान से आई शिवसेना यूबीटी में टूट?

इसके अलावा, सांसदों ने संजय राउत से भी नाराजगी जताई है. प्रस्ताव में कहा गया है कि संजय राउत द्वारा तृणमूल कांग्रेस (TMC) को कांग्रेस में विलय होने की सलाह दी गई थी. इसके बाद से सांसदों को आशंका थी कि कहीं भविष्य में शिवसेना यूबीटी का विलय भी कांग्रेस में न कर दिया जाए.

प्रस्ताव में दावा किया गया है कि इन्हीं वजहों की वजह सांसदों का पार्टी नेतृत्व पर विश्वास नहीं रह गया. टूटे हुए भरोसे का हवाला देते हुए बागी सांसदों ने अलग होने का फैसला लेने की बात कही है. 

अलग गुट नहीं बनाएंगे सांसद, सीधे शिवसेना में विलय का फैसला

महत्वपूर्ण बात यह है कि बागी सांसदों ने खुद को एक स्वतंत्र समूह घोषित नहीं किया है. उनके द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार उन्होंने सीधे शिवसेना में विलय होने का निर्णय लिया है. इसलिए मीडिया में जिस तरह उन्हें एक अलग समूह बताया जा रहा है, उसके विपरीत उनके प्रस्ताव के अनुसार यह दावा किया गया है कि उनका शिंदे की शिवसेना में विलय कर दिया गया है.

यह भी बढ़ें: शिवसेना UBT की आपात बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे ओमराजे निंबालकर, कहा- मैंने अभी तक कोई...'

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 18 Jun 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
संजय राउत Uddhav Thackeray Maharashtra News Shiv Sena UBT CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
कांग्रेस में होगा शिवसेना UBT का विलय? संजय राउत का बयान बना 6 सांसदों के टूटने की वजह!
कांग्रेस में होगा शिवसेना UBT का विलय? संजय राउत का बयान बना 6 सांसदों के टूटने की वजह!
महाराष्ट्र
जलगांव विधान परिषद चुनाव: आखिरी मिनट में बड़ा उलटफेर, शिंदे के फोन से महायुती की जीत लगभग तय!
जलगांव विधान परिषद चुनाव: आखिरी मिनट में बड़ा उलटफेर, शिंदे के फोन से महायुती की जीत लगभग तय!
महाराष्ट्र
शिवसेना UBT की आपात बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे ओमराजे निंबालकर, कहा- मैंने अभी तक कोई...'
शिवसेना UBT की आपात बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे ओमराजे निंबालकर, कहा- मैंने अभी तक कोई...'
महाराष्ट्र
'सांसदों की किडनैपिंग', कुछ देर में पता चल जाएगी बागियों की संख्या... शिवसेना UBT की इमरजेंसी मीटिंग
'सांसदों की किडनैपिंग', कुछ देर में पता चल जाएगी बागियों की संख्या, शिवसेना UBT की इमरजेंसी मीटिंग
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Deal 2026: ट्रंप ने कर दिया सरेंडर! ईरान-अमेरिका की पीस डील को क्यों कहा जा रहा वर्साय 2.0?
ट्रंप ने कर दिया सरेंडर! ईरान-अमेरिका की पीस डील को क्यों कहा जा रहा वर्साय 2.0?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती
'ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मैं खुद...' सुभासपा चीफ को शिवपाल सिंह यादव ने दी बड़ी चुनौती
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या सिर्फ 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
US-ईरान शांति समझौता जंग का 'फुल स्टॉप' या 'ब्रेक', क्या MoU सिग्नेचर को जीत या हार माना जाए?
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
Test Record: पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
इंडिया
Congress on US -Iran Deal: ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
ईरान-अमेरिका के बीच पीस डील साइन होने पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया- 'ये भारत के लिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
'अमित शाह है तो कुछ भी...', महाराष्ट्र में जारी सियासी उठा-पटक पर बोले बृज भूषण सिंह के सांसद बेटे
ऑटो
आ रही देश की सबसे सस्ती प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए रेंज और कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
आ रही देश की सबसे सस्ती प्लग-इन हाइब्रिड SUV, जानिए रेंज और कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
ABP NEWS
एक नौजवान अपने पिता की अस्थियाँ विसर्जित कर रहा था, तभी पीछे से बंदर आए और...
एक नौजवान अपने पिता की अस्थियाँ विसर्जित कर रहा था, तभी पीछे से बंदर आए और...
ABP NEWS
डांस मूव्स के मामले में पवन सिंह लड़कियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं।
डांस मूव्स के मामले में पवन सिंह लड़कियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं।
ABP NEWS
ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
ABP NEWS
छत्रपति शिवाजी महाराज के मुकुट पर झंडा लगाने से मनसे नाराज़
छत्रपति शिवाजी महाराज के मुकुट पर झंडा लगाने से मनसे नाराज़
ABP NEWS
चंबा में गाड़ी खाई में गिरी, दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत
चंबा में गाड़ी खाई में गिरी, दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत
Embed widget