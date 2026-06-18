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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी', शिवसेना UBT की इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, संजय राउत ने दी चेतावनी

'बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी', शिवसेना UBT की इमरजेंसी बैठक में पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, संजय राउत ने दी चेतावनी

Shiv Sena UBT Crisis: संजय राउत का कहना है कि व्हिप का उल्लंघन करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्हें शो-कॉज नोटिस भेजा जाएगा. अगर सात दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो महंगा पड़ेगा.

Reported By : वैभव परब |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 18 Jun 2026 02:07 PM (IST)
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शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 6 बागी सांसदों को मनाने की एक आखिरी कोशिश भी नाकामयाब साबित हुई. संजय राउत और अरविंद सावंत ने संसदीय बोर्ड की इमरजेंसी बैठक रखी थी जिसमें सभी 9 सांसदों को शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया गया था. हालांकि, बैठक में पहुंचे केवल तीन ही सांसद. वही तीन, जो पहले से पार्टी के साथ बने हुए हैं. बाकी 6 बागियों में से कोई इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ.

बागी सांसदों द्वारा व्हिप को नजरअंदाज किए जाने पर संजय राउत भड़क गए और उन्होंने दो टूक कहा कि यह पार्टी व्हिप उल्लंघन है. इसके लिए सांसदों से जवाब मांगा जाएगा. अगर वो लोकसभा स्पीकर से मिले हैं तो फोटो दिखा दीजिये. इस बार एकनाथ शिंदे और सभी 6 सांसदों को बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी. 

7 दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस का देना होगा जवाब

वहीं, लोकसभा में संसदीय दल के नेता अरविंद सावंत ने कहा, "जो सांसद बैठक में नहीं आए हैं उनको कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा और उन्हें 7 दिन के अंदर जबाव देना होगा. अगर जवाब नहीं आया तो आगे की कार्रवाई की जाएगी. स्पीकर को चिट्टी लिखेंगे."

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 18 Jun 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT SANJAY RAUT
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