शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 6 बागी सांसदों को मनाने की एक आखिरी कोशिश भी नाकामयाब साबित हुई. संजय राउत और अरविंद सावंत ने संसदीय बोर्ड की इमरजेंसी बैठक रखी थी जिसमें सभी 9 सांसदों को शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया गया था. हालांकि, बैठक में पहुंचे केवल तीन ही सांसद. वही तीन, जो पहले से पार्टी के साथ बने हुए हैं. बाकी 6 बागियों में से कोई इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ.

बागी सांसदों द्वारा व्हिप को नजरअंदाज किए जाने पर संजय राउत भड़क गए और उन्होंने दो टूक कहा कि यह पार्टी व्हिप उल्लंघन है. इसके लिए सांसदों से जवाब मांगा जाएगा. अगर वो लोकसभा स्पीकर से मिले हैं तो फोटो दिखा दीजिये. इस बार एकनाथ शिंदे और सभी 6 सांसदों को बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी.

7 दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस का देना होगा जवाब

वहीं, लोकसभा में संसदीय दल के नेता अरविंद सावंत ने कहा, "जो सांसद बैठक में नहीं आए हैं उनको कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा और उन्हें 7 दिन के अंदर जबाव देना होगा. अगर जवाब नहीं आया तो आगे की कार्रवाई की जाएगी. स्पीकर को चिट्टी लिखेंगे."