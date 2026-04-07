Maharashtra : सांगली में एक ही दिन में तीन हत्याएं, 10 किमी के दायरे में वारदात से दहशत

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के सांगली जिले में सोमवार यानी कल (6 तारीख) को एक ही दिन में एक के बाद एक हत्या की तीन घटनाओं से पूरा इलाका फिर से हिल गया है. कवलापूर में एक और कुपवाड़ में दो हत्याएं हुई. महज 10 किलोमीटर के दायरे में हुई इन वारदातों से पुलिस भी चकरा गई है. लगातार हो रही इन वारदातों से न सिर्फ आम लोग सहम गए हैं, बल्कि पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है. इस घटना से इलाके में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है.

मेले में मामूली विवाद बना हत्या की वजह

मिरज तालुका के कवलापूर के सिद्धेश्वर मेले के दौरान सोमवार को एक छोटी सी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई. विश्वास कल्लाप्पा सुतार नाम के एक युवक की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी उम्र करीब 34 साल है.

बताया जा रहा है कि मेले में धक्का लगने के बाद दोनों के बीच बहस हुई, जो गाली-गलौज में बदल गई. इसके बाद रोहित उर्फ ​​नवनाथ रंग नाइक (उम्र, 24) ने गुस्से में आ कर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की

कुपवाड़ इलाके में एक और चौंकाने वाला मामला का खुलासा हुआ है, जहां पत्नी ने अपने साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. मृतक दगडू केंगार का शव उनके घर में मिला था. चूंकि यह हत्या का मामला था, इसलिए कुपवाड़ पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी. एम.आई.डी.सी. पुलिस ने कुछ ही घंटों में हत्या का खुलासा कर दिया. जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ.

पुलिस को जानकारी मिली कि यह हत्या अनैतिक संबंधों के कारण हुई थी, जिसके बाद आरोपियों की तलाश के लिए एक टीम रवाना की गई. आखिरकार, कुछ ही घंटों में, मृतक दगडू केंगार की पत्नी छबुताई दगडू केंगार और उसके साथी शाहरुख फारूक को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली.

शराब की दुकान में युवक की बेरहमी से हत्या

तीसरी घटना कुपवाड़ शहर के बामनोली रोड पर हुई, जहां एक युवक के सिर पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान सचिन माने के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 23 साल है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना सोमवार शाम साढ़े पांच बजे के करीब, सचिन एक देशी शराब की दुकान में शराब पी रहा था. इस दौरान दो संदिग्ध युवक शराब की दुकान में आए. उनके हाथ में धारदार हथियार थे. दोनों संदिग्धों ने शराब पी रहे सचिन अपराध माने के सिर में धारदार हथियार से वार किया, जिससे उसका सिर कुचल गया और मौके पर ही मौत हो गई.

इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तुरंत कारवाई की. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले आपसी विवाद हुआ था, जिसके चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया. पुलिस ने इस मामले में भी दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.