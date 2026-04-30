'कांग्रेस अपना बोरिया बिस्तरा समेट ले?' उद्धव के फैसले पर बिफरे समर्थक, कहा- पार्टी बर्बाद हो रही
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में शिवेसना UBT ने MLC चुनाव और NCP (एसपी) ने राज्यसभा चुनाव में सीटें अपने पास रखीं. हालांकि कांग्रेस को कुछ नहीं मिला. अब इस पर पार्टी के भीतर नाराजगी के संकेत हैं.
- शिवसेना (यूबीटी) ने अंबादास दानवे को विधान परिषद चुनाव में उतारा.
- कांग्रेस समर्थक पार्टी के भीतर मिले मौकों पर सवाल उठा रहे.
- शरद पवार को राज्यसभा, शिवसेना को एमएलसी सीट मिलने पर नाराजगी.
- कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के महाराष्ट्र में प्रदर्शन पर चिंता जताई.
महाराष्ट्र विधान परिषद् चुनाव में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने अंबादास दानवे को प्रत्याशी घोषित किया है. शिवसेना यूबीटी ने महाविकास अघाड़ी की ओर से दानवे को प्रत्याशी बनाया है. इस फैसले पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थकों में नाराजगी है.
इससे पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि जब महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव हो रहे थे तब एमवीए की ओर से कांग्रेस का कोई नेता उम्मीदवार हो सकता है. यह अटकलें इसलिए भी लगाईं जा रहीं थीं क्योंकि नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता शरद पवार ने बीते साल में दिसंबर 2025 में कहा था कि अब वह संन्यास लेंगे. उनकी जगह किसी युवा को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए.
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कांग्रेस के भीतर उठ रहे ये सवाल
हालांकि बाद में एमवीए की ओर से शरद पवार को प्रत्याशी बनाया गया और वह राज्यसभा गए. अब कांग्रेस के भीतर यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन सबके बीच पार्टी को क्या मिला?
कांग्रेस समर्थक माने जाने वाले तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर टिप्पणी की है. उन्होंने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि पार्टी वहीं बर्बाद हो रही है जहां उसका जन्म हुआ था. तहसीन ने लिखा कि क्या अब पार्टी को बंद कर दिया जाए.
भविष्य में किसी पद की कोई गारंटी नहीं - पूनावाला
उन्होंने लिखा कि शिवसेना (UBT) ने MVA की ओर से महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए अंबादास दानवे को MLC उम्मीदवार के तौर पर एकतरफा घोषित कर दिया है. राज्यसभा NCP के शरद पवार को मिली, MLC की सीट शिवसेना को मिली.
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पूनावाला ने लिखा कि भविष्य में किसी पद की कोई गारंटी नहीं है, तो कांग्रेस क्या करे? क्या वह अपना बोरिया-बिस्तर समेट ले? कांग्रेस का जन्म तो महाराष्ट्र में ही हुआ था और आज यही पार्टी महाराष्ट्र में बर्बाद होती जा रही है.
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Source: IOCL