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महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: शिवसेना एकनाथ शिंदे ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, इन नेताओं पर लगाया दांव

Maharashtra MLC Elction 2026: एकनाथ शिंदे ने कहा कि डॉ. गोरे और बच्चू कडू दोनों के पास सामाजिक कार्य का व्यापक अनुभव है, इसलिए हमने उन्हें शिवसेना के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Apr 2026 03:46 PM (IST)
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महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने अगले महीने होने वाले राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए वर्तमान विधान पार्षद डॉ. नीलम गोरे और हाल ही में पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक बच्चू कडू को अपना उम्मीदवार बनाया. गोरे वर्तमान में विधान परिषद की उपसभापति हैं. उनका कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है.

दरअसल, प्रहार जनशक्ति पक्ष (पीजेपी) के प्रमुख कडू यहां उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए. इसके तुरंत बाद परिषद चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी गई. शिंदे ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी ने गोरे और कडू को जन सेवा के उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उम्मीदवार बनाया है.

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नीलम गोरे और बच्चू कडू को इसलिए मिला टिकट

उन्होंने कहा कि डॉ. गोरे और बच्चू कडू दोनों के पास सामाजिक कार्य का व्यापक अनुभव है और वे लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं. इसलिए हमने उन्हें शिवसेना के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है.

13 मई को खत्म हो रहा कार्यकाल 

बता दें कि शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित नौ विधान पार्षद 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इन नौ सीटों और एक सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 12 मई को होगा. नामांकन दाखिल करने की अंतिम समय सीमा गुरुवार दोपहर तक है.

बच्चू कडू ने 1999 में छोड़ दी थी शिवसेना

गौरतलब है कि कडू ने 1999 में तत्कालीन अविभाजित शिवसेना छोड़ दी थी और विदर्भ क्षेत्र के अमरावती जिले में पीजेपी की स्थापना की थी. उन्होंने चार बार विधानसभा चुनाव जीता, लेकिन 2024 के चुनाव में हार गए. कडू ने कहा कि उनका राजनीतिक सफर शिवसेना से ही शुरू हुआ था इसलिए उनकी वापसी को नया नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा मैं पार्टी के लिए नया नहीं हूं, बल्कि एक अंतराल के बाद वापस लौटा हूं.

बीजेपी के ये हैं उम्मीदवार

शिवसेना की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने परिषद चुनाव के लिए प्रमोद जठार, सुनील विनायक कर्जतकर, माधवी नाइक, संजय नत्थूजी भेंडे और विवेक बिपिन दादा कोल्हे को उम्मीदवार बनाया है. इसके अलावा, कांग्रेस विधान पार्षद के रूप में इस्तीफा देने के कारण खाली हुई एक सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रज्ञा राजीव सातव को मैदान में उतारा है.

यूबीटी ने किसे दिया टिकट?

विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) गठबंधन केवल एक सीट जीतने की स्थिति में है. शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने बुधवार को कहा कि अंबादास दानवे उनकी पार्टी के उम्मीदवार होंगे.

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Published at : 30 Apr 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde Shiv Sena MAHARASHTRA NEWS Maharashtra MLC Elction 2026
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