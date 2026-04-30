'अगर महाराष्ट्र में बिजनेस करना है तो...', मंत्री प्रताप सरनाइक का फरमान!
Maharashtra News: मराठी भाषा की अनिवार्यता पर जानकारी देते हुए मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि यह नियम राज्य सरकार ने 1989 में ही लागू किया था, जिसमें अब आवश्यक संशोधन किए गए हैं.
महाराष्ट्र में ऑटो, टैक्सी या ओला-उबर जैसी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए मराठी भाषा जानना अनिवार्य होगा. राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने स्पष्ट कहा कि जो भी महाराष्ट्र में व्यवसाय करना चाहता है, उसे मराठी आनी ही चाहिए. वे पिंपरी-चिंचवड़ बस डिपो के निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे.
मराठी भाषा की अनिवार्यता पर जानकारी देते हुए मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि यह नियम राज्य सरकार ने 1989 में ही लागू किया था, जिसमें अब आवश्यक संशोधन किए गए हैं. 1 मई से इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी होगी.
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इस वजह से लिया जा रहा फैसला
उन्होंने कहा कि कई बार यात्री मराठी में बात करते हैं, लेकिन ड्राइवर को भाषा समझ नहीं आती, जिससे विवाद की स्थिति बनती है और मामले पुलिस तक पहुंच जाते हैं. ऐसे विवादों को रोकने के लिए ड्राइवरों को मराठी आना जरूरी है. जिन्हें मराठी नहीं आती, वे साहित्यकारों की किताबों के जरिए इसे सीख सकते हैं.
15 मई से चलेगा अभियान
इससे पहले मंत्री प्रताप सरनाइन ने कहा था कि महाराष्ट्र परिवहन विभाग एक मई से 15 अगस्त तक एक विशेष सत्यापन अभियान चलाएगा ताकि राज्य में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने के निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके.
'मराठी नहीं जानने वालों का होगा लाइसेंस रद्द'
उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत मराठी नहीं जानने वाले चालकों के लाइसेंस रद्द नहीं किए जाएंगे, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वालों और अवैध परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
'टैक्सी यूनियन से मिल रहा समर्थन'
उनके मुताबिक यह अभियान राज्य के सभी 59 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रविंद्र गायकवाड़ की अध्यक्षता वाली समिति की निगरानी में चलाया जाएगा. मंत्री ने कहा कि अगर किसी को महाराष्ट्र में व्यवसाय करना है, तो मराठी जानना आवश्यक है. उन्होंने यह भी कहा कि ऑटो और टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने इस निर्णय को पूर्ण समर्थन दिया है.
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Source: IOCL