Maharashtra News: नासिक में तीन बच्चियों से अत्याचार और रेप, मामलों से मचा हड़कंप, पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई शुरू
Maharashtra News In Hindi: नासिक में अलग-अलग इलाकों से तीन नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का मामला समाने के आने के बाद पुलिस ने तीनों मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत जांच शुरू कर दी है.
महाराष्ट्र के नासिक शहर में अलग-अलग इलाकों से तीन नाबालिग लड़कियों के साथ अत्याचार के मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. पुलिस ने तीनों मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत अलग-अलग केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से शहर में नागरिकों के बीच गुस्सा और चिंता का माहौल बना हुआ है.
युवक पर अपनी ही चचेरी बहन के साथ रेप का आरोप
पहला मामला अशोका मार्ग इलाके का है, जहां एक घरेलू कामगार की नाबालिग नातिन के साथ साल 2022 से लगातार अत्याचार किए जाने का आरोप लगाया गया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी सूर्यकांत वाघ उर्फ अण्णा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं.
दूसरा मामला सिडको के सह्याद्रीनगर इलाके से सामने आया है. यहां एक युवक पर अपनी ही चचेरी बहन के साथ रेप करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
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तीनों मामलों में थानों ने अलग-अलग एफआईआर की दर्ज
वहीं तीसरी घटना आनंदनगर इलाके की है, जहां एक विवाह समारोह के दौरान एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया. इस मामले में आरोपी सुनीलकुमार यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
तीनों मामलों में मुंबईनाका, अंबड और इंदिरानगर पुलिस थानों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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