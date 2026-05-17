PM की अपील के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का बड़ा फैसला, उठाया यह बड़ा कदम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कारीगरों द्वारा बनाई गई विशेष पैठणी साड़ी का भी जिक्र.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कान्स फिल्म फेस्टिवल के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'खर्च में कटौती' की अपील के तहत ये फैसला लिया है. इसकी जानकारी अमृता फडणवीस सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दी. इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें फ्रांस में आयोजित प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव में महाराष्ट्र, उसकी संस्कृति और राज्य की हथकरघा विरासत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया है.

अमृता ने कहा, "इस अवसर के लिए महाराष्ट्र के ऐतिहासिक बुनकरी शहर येवला में तीन स्थानीय कारीगरों ने कई महीनों की मेहनत से ‘मुनिया शेला’ वाली एक विशेष पैठणी साड़ी तैयार की थी. प्रधानमंत्री द्वारा घोषित मितव्ययिता उपायों में अंतरराष्ट्रीय यात्राओं से बचने के कदम भी शामिल हैं, जिसे देखते हुए मुझे लगा कि राष्ट्र को प्राथमिकता देना जरूरी है."

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अमृता फडणवीस ने और क्या कहा?

मुख्यमंत्री फडणवीस की पत्नी ने आगे कहा, "यह फैसला लेना आसान नहीं था, खासकर यह जानते हुए कि भारत के इस खूबसूरत प्रतिनिधित्व को बनाने में कितना प्यार, मेहनत और महीनों की कारीगरी लगी है."

उन्होंने आगे कहा, "सबसे बड़ा सम्मान तब देश के साथ खड़े होने में है, जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो. भले ही इस बार मैं रेड कार्पेट पर न चलूं, लेकिन मैं अपने लोगों की भावना और प्रतिभा का समर्थन करना जारी रखूंगी और जहां भी संभव हो, अपनी हथकरघा विरासत को बढ़ावा देती रहूंगी."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या अपील की थी?

पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कई अपील की थीं. पीएम मोदी ने कहा था कि कोशिश करें कि अब एक साल तक सोना न खरीदें. साथ ही पीएम मोदी ने खाने के तेल का कम इस्तेमाल, विदेश यात्राओं से किनारा और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करनी की अपील भी की थी. इसके बाद से कई नेताओं और दिग्गज उद्योगपति भी इसका पालन करते नजर आ रहे हैं. अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का फैसला भी उसी दिशा में लिया गया है.

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