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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: मां के गहनों पर बेटे की नजर! गर्लफ्रेंड की पार्टी और नशे के लिए की लाखों की चोरी

Maharashtra News: मां के गहनों पर बेटे की नजर! गर्लफ्रेंड की पार्टी और नशे के लिए की लाखों की चोरी

Goregaon: महाराष्ट्र के मुंबई के गोरेगांव में एक युवक ने गर्लफ्रेंड के जन्मदिन और नशे की लत के लिए अपनी मां के लाखों रुपये के गहने चोरी कर लिए, पुलिस ने आरोपी और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 16 May 2026 08:09 PM (IST)
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Mother Jewellery Theft Case: महाराष्ट्र के मुंबई के गोरेगांव पूर्व इलाके से एक हैरान कर देने वाली अजीब घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी ही मां के लाखों रुपये के गहनी चोरी कर लिए है. बताया जा रहा है कि यह घटना गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पार्टी और नशे की लत को पूरा करने के लिए की गई है.

पुलिस ने इस मामले में दिंडोशी पुलिस स्टेशन की कार्रवाई के तहत आरोपी प्रियांशु गुप्ता को गिरफ्तार किया है. जांच में यह सामने आया है कि इस चोरी में उसकी प्रेमिका भी शामिल थी, जिसे आरोपी बनाया गया है. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर से पूछताछ शुरू कर दी है.

चोरी और पैसों का गलत इस्तेमाल

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने अपनी मां के गहने चुराकर उन्हें बेच दिया और उन पैसों का इस्तेमाल अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन की पार्टी और ड्रग्स पर किया. पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान उन्होंने यह बात कबूल की है.

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करीब 3 लाख 32 हजार रुपये की चोरी के इस मामले में पुलिस ने अब तक 33 ग्राम सोना और 22 ग्राम चांदी के गहने जब्त कर लिए हैं. यानी चोरी का लगभग 88 प्रतिशत माल पुलिस ने हासिल कर लिया है. बाकी गहनों की तलाश और खरीदने वालों की भी जांच की जा रही है.

पुलिस की आगे की कार्रवाई

इस पूरे मामले की जांच दिंडोशी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र शिंदे के मार्गदर्शन में जारी है. वहीं, पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. यह भी देखा जा रहा है कि चोरी के गहनों को किन-किन लोगों ने खरीदा है. 

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Published at : 16 May 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Mumbai Crime News MAHARASHTRA NEWS Goregaon Theft Case
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