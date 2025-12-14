Maharashtra News: महाराष्ट्र के कल्याण मोहने गांव के लहूजीनगर इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां एक मामूली बात पर दो पड़ोसियों के बीच मारपीट हो गई. इस दौरान लड़ाई को छुड़ाने गई एक गर्भवती महिला पर जानलेवा हमला किया गया. इस हमले में महिला के पेट में पल रहे बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है. इस घटना के सभी को चौंका दिया है और साथ ही इलाके में बढ़ रही इस तरह की घटनाओं के कारण पुलिस की कार्यक्षमता पर सवालिया निशान लग गया है.

सिर से टोपी निकालने पर हुई बहस

बता दें कि घटना की शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी बात को लेकर हुई है. दावा किया जा रहा है कि एक पड़ोसी ने दूसरे से सिर से टोपी उतारने को कहा और इसी बात पर दोनों के बीच बहस होने लगी और देखते ही देखते यह बहस मारपीट में बदल गई. इस दौरान जब गर्भवती महिला दोनों की लड़ाई रोकने गई तो मारपीट में आरोपी ने गर्भवती महिला के पेट में जोरदार लात मार दी, जिसके कारण महिला को कई चोटें भी आई और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है.

पुलिस पर लापरवाही का आरोप

इस दौरान इलाके में बार-बार होने वाली घटनाओं के कारण पुलिस की कार्यक्षमता पर सवालिया निशान लग गया है. घटना की जानकारी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. दावा किया जा रहा है कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है. इस तरह की घटनाएं आए दिन होना एक चिंता का विषय बन गई है.

