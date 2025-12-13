कांग्रेस के उपमुख्यमंत्रियों से इस्तीफा मांगने की हिम्मत है? उद्धव ठाकरे से उदय सामंत का सवाल

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार उपमुख्यमंत्री के पद को लेकर महाराष्ट्र की जनता में भ्रम फैला रहे हैं. इस बीच उद्धव ठाकरे के बयान पर शिवसेना मंत्री उदय सामंत ने नागपुर में पत्रकार परिषद के जरिए उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए सीधा सवाल पूछा. उन्होंने कहा कि क्या उद्धव ठाकरे में हिम्मत है कि वो कांग्रेस के उपमुख्यमंत्रियों से इस्तीफा मांग सकते है? यह हिम्मत क्या उद्धव ठाकरे दिखा सकते है?

शिवसेना के वरिष्ठ नेता और मंत्री उदय सामंत ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा. सामंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैंं, जबकि सरकार जनता के लिए लगातार काम कर रही है.

उदय सामंत ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना

सामंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को फिर दावा किया कि उपमुख्यमंत्री का पद असंवैधानिक है, लेकिन यह तथ्यहीन है. उन्होंने कहा कि मैं पूरी सूची पढ़कर बता सकता हूं कि आज तक कितने उपमुख्यमंत्री हुए हैं. कांग्रेस के भी उपमुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे उन्हें भी सलाह देंगे?

उन्होंने आगे कहा और जहां-जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के उपमुख्यमंत्रियों से भी इस्तीफा लेंगे पहले? उद्धव ठाकरे को यह सलाह कांग्रेस को देनी चाहिए बिना वजह बदनामी फैलाना बंद करना चाहिए.

ईवीएम को लेकर विपक्ष पर बोला हमला

उदय सामंत ने कहा कि लोकसभा चुनाव ईवीएम से ही हुए थे और उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार भी उसी से जीतकर आए. उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने पक्ष में परिणाम आए तो ईवीएम अच्छी, विरोध में आए तो ईवीएम खराब- यह कैसी राजनीति है?

नेता प्रतिपक्ष के पद पर क्या बोले उदय सामंत?

उन्होंने विपक्ष के नेता के चयन को लेकर भी कहा कि यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का होता है, न कि विपक्षी दल का. सामंत ने साफ कहा कि भास्कर जाधव को विपक्ष का नेता नहीं बनाया जाएगा और आने वाले शीतकालीन सत्र में भी वे विपक्ष के नेता नहीं होंगे.

पार्टी की वही नीति है जो बालासाहेब ठाकरे की थी- उदय सामंत

विदर्भ राज्य गठन पर पूछे गए प्रश्न पर सामंत ने स्पष्ट किया कि उनकी और पार्टी की वही नीति है जो बालासाहेब ठाकरे की थी. उन्होंने कहा कि नागपुर का तेजी से कायापलट हो रहा है और गडचिरोली भविष्य में एक बड़ा औद्योगिक और नगरीकृत क्षेत्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता नवाब मलिक के मामले में कहा कि यदि भाजपा किसी मुद्दे पर सही भूमिका लेती है, तो शिवसेना भी उसका समर्थन करेगी.