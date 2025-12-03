Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, यहां एक शख्स ने अपनी 14 साल की बेटी का सोते समय ब्लेड से गला काट दिया. यह घटना सोमवार देर रात दहिसर के कोकणी पाड़ा में हुई. इस दौरान उसे बचाने गई पत्नी पर भी आरोपी ने ब्लेड से हमला किया.

पत्नी और बेटी को मारने की धमकी दी

आरोपी की पहचान 36 साल के हनुमंत सोनवाल के रूप में हुई है और उसके खिलाफ दहिसर पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. मिली जानकारी के मुताबिक, बेटी पर हमला करने वाले हनुमंत सोनवाल को शराब की लत है और वह पत्नी राजश्री के चरित्र पर शक करता था और उसे पीटता था.

उसने बांद्रा कोर्ट में तलाक का केस दायर किया है. राजश्री नालासोपारा के वकील से तलाक के केस की जानकारी लेकर घर आने के बाद हनुमंत ने उससे पूछा कि वह इतनी देर कहां थी, जिससे उसे परेशानी हुई और उसने पत्नी और बेटी को मारने की धमकी दी. इसके बाद उनके बीच कुछ बहस हुई.

पत्नी के पेट पर ब्लेड से किया वार

बेटी रात को सो रही थी, रात के सवा दो बजे के करीब उसे गले के पास कुछ काटने जैसा महसूस हुआ और उसे दर्द हुआ. उस समय उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसका गला काट दिया है. इसलिए जब उसने शोर मचाया तो उसे बचाने आई राजश्री के पेट पर ब्लेड से वार किया गया. इस घटना के बाद रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दी, जबकि घायल मां-बेटी को शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया. दोनों पर हमला करने वाले हनुमंत को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

जबकि पति शराब के नशे में होने के कारण पत्नी के साथ हर दिन छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता था. साथ ही, शराबी पति बार-बार पत्नी पर शक करता था और इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. इसी रोज के उत्पीड़न से तंग आकर पत्नी ने हाल ही में वकीलों से मुलाकात कर तलाक के बारे में पूछताछ की थी. रविवार को पत्नी के देर से घर लौटने पर संदिग्ध ने फिर से झगड़ा किया.

पत्नी ने घर बेचकर पुणे जाने की इच्छा जताई, जिसके बाद दोनों के बीच मौखिक बहस हुई, पति घर से बाहर चला गया. रविवार रात को पत्नी-बेटी के सोने के कुछ घंटे बाद आरोपी पिता घर आया और सो रही बेटी पर हमला किया, फिर पत्नी पर भी हमला किया. इसमें दोनों घायल हो गए हैं और दहिसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है.