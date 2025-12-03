Punjab Weather: 8 जिलों में शीत लहर का अलर्ट, कोहरा भी पड़ेगा, जनिए कहां होगी सबसे ज्यादा ठंड?

Punjab Weather Update: आओ पंजाबी तैयार हो जाओ, अब ठंड कंपन पैदा करेगी और ठंडक बढ़ेगी. पंजाब में सर्दी की लहर चल रही है. पिछले 24 घंटों में राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की कमी दर्ज की गई है. यह सामान्य तापमान से 1.6 डिग्री कम हो गया है. स्थिति धुंध वाली भी है. इस समय भी राज्य में शीत लहर यानी कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी है.

राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान फरीदकोट में 3 डिग्री दर्ज किया गया, जो राज्य का सबसे ठंडा स्थान है. चंडीगढ़ में 6.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है. जालंधर और चंडीगढ़ की हवा प्रदूषित रही. 5 दिसंबर 2025 से एक नया पर हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से पश्चिमी हिमालय के मौसम को प्रभावित करेगा.

8 जिलों में सर्दी की लहर का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, आज मौसम सूखा रहेगा. इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. इस कारण हरियाणा के पास हवा का घुमाव (चक्रवात जैसी स्थिति) अब दक्षिणी हिमाचल प्रदेश की ओर पहुंच गया है.

हालांकि, आज राजस्थान से सटे जिलों फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का, बठिंडा, मोगा, जालंधर और मानसा में कुछ स्थानों पर कोल्ड वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

सभी जिलों की हवा प्रदूषित

सुबह छह बजे बठिंडा और रूपनगर को छोड़कर पंजाब के सभी शहरों की हवा प्रदूषित थी. सभी शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 100 से ज्यादा दर्ज किया गया. बठिंडा और रूपनगर का AQI क्रमशः 76 और 63 था. जालंधर का AQI 171, खन्ना 122, लुधियाना 124, मंडी गोबिंदगढ़ 156, और पटियाला 143 दर्ज किया गया. इसी तरह चंडीगढ़ सेक्टर-22 का AQI 181, मोहाली से सटे सेक्टर-53 का AQI 153 दर्ज किया गया. हालांकि सेक्टर-25 का AQI दर्ज नहीं हो सका.

अगले 7 दिनों में मौसम का हाल

अगले 7 दिनों तक मौसम सूखा रहने की संभावना है, जिसका मतलब है कि बारिश नहीं होगी. राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम धुंध पड़ सकती है. अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान (रात का तापमान) में ज्यादा बदलाव नहीं होगा. राज्य के कुछ स्थानों पर सर्दी की लहर (Cold Wave) के चलने की भी संभावना है.