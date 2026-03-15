LPG Crisis: भिवंडी में अवैध गैस सिलेंडरों के जखीरे पर छापेमारी, LPG संकट के बीच बड़ी कार्रवाई

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भिवंडी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ प्रशासन ने अवैध गैस भंडारण के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक की है. शहर के रिहायशी इलाके में मौत का सामान इकट्ठा किया जा रहा था, जिसे राशनिंग विभाग की टीम ने समय रहते जब्त कर लिया है. मिली जानकारी के मुताबिक भिवंडी तालुका के वालपाडा स्थित वर्धमान टॉवर में ये कार्रवाई की गई है. ठाणे (राशनिंग) विभाग के ‘फ’ परिमंडल की भरारी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ छापेमारी की.

छापेमारी में मौके पर क्या मिला?

छापेमारी के दौरान टीम की आंखें फटी रह गईं. जब रिहायशी इमारत में भारी मात्रा में गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण किया गया था. इसमें भारत गैस, एचपी गैस, गो गैस और गैस-1 जैसी नामी कंपनियों के सिलेंडर शामिल थे. टीम ने मौके से घरेलू (Domestic) और कमर्शियल, दोनों ही श्रेणियों के सिलेंडर बरामद किए हैं.

कालाबाजारी का बड़ा खेल!

अमेरीका- इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के कारण समुद्री रास्ते में ईंधन न पहुंचने के कारण भारत जो की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, वहां रोजाना उपभोग के कारण गैस वितरण प्रणाली में परेशानी हो रही है. यही वजह है कि अब लोगों ने इसकी होर्डिंग कर ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिया है.

जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इन सिलेंडरों को जमा करके ऊंचे दामों पर कालाबाजारी (Black Marketing) के लिए बेचने की तैयारी थी. घनी आबादी वाले इलाके में इस तरह अवैध रूप से सिलेंडरों को रखना किसी बड़े हादसे को दावत देने जैसा था.

इस छापेमारी पर अधिकारी ने क्या कहा?

इस मामले में कार्रवाई करते हुए शिधावाटप राशनिंग विभाग ने सारा स्टॉक जब्त कर लिया है. पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ जारी है. प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि इन सिलेंडरों की सप्लाई चेन कहाँ से जुड़ी है. भिवंडी में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर गैस माफियाओं की कमर तोड़ दी है. देखना यह होगा कि इस मामले में और कितने बड़े नाम सामने आते हैं.