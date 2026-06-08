हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में पानी की सप्लाई ठप होने की आशंका, टैंकर हड़ताल से मचा हाहाकार, CGWA नियमों पर विवाद

मुंबई में पानी की सप्लाई ठप होने की आशंका, टैंकर हड़ताल से मचा हाहाकार, CGWA नियमों पर विवाद

Mumbai News: सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी (CGWA) के नियमों के क्रियान्वयन से टैंकर व्यवसाय प्रभावित होने का दावा करते हुए टैंकर मालिकों और संचालकों ने हड़ताल का निर्णय लिया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 08 Jun 2026 09:42 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मुंबई में जल संकट के बीच टैंकरों की हड़ताल.
  • CGWA नियमों के विरोध में टैंकरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल.
  • निर्माण, अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित.

मुंबई में जल संकट और गहरा सकता है. एक ओर बांधों और झील में जल भंडार घटने के कारण शहर पहले से ही पानी की कटौती का सामना कर रहा है. वहीं, दूसरी ओर आज से पानी के टैंकर संचालक हड़ताल पर चले गए हैं. सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी (CGWA) के नियमों के क्रियान्वयन से टैंकर व्यवसाय प्रभावित होने का दावा करते हुए टैंकर मालिकों और संचालकों ने हड़ताल का निर्णय लिया है. नए नियमों के विरोध में शुरू हुई इस हड़ताल से मुंबई में पानी की कमी का संकट और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है. 

टैंकर संचालकों का कहना है कि केंद्र सरकार के नए नियमों के कारण उनका व्यवसाय संकट में पड़ गया है. इसे लेकर टैंकर व्यवसायियों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी है और इसी के विरोध में उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है. इसको लेकर मुंबई वॉटर टैंकर एसोसिएशन (MWTA) ने एक सूचना भी जारी की है और कहा है कि 7 जून 2026 को रात 12:00 बजे से अगली सूचना तक पूरे मुंबई में पानी की ढुलाई की सेवाएं रोक दी हैं. 

Maharashtra: पुणे में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से तबाही! एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत

MWTA ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?

MWTA ने यह फैसला शहर में  CGWA के नियमों को 'सख्ती और चुनिंदा' तरीक़े से लागू करने और कुआं ऑपरेटरों व पानी सप्लाई करने वालों को जारी किए गए नोटिसों को देखते हुए लिया गया है. MWTA ने कहा कि वॉटर टैंकर इंडस्ट्री 80 से अधिक सालों से मुंबई की सेवा कर रही है और लाखों नागरिकों, हाउसिंग सोसायटियों, अस्पतालों, कमर्शियल प्रतिष्ठानों और उद्योगों को आवश्यक सेवाएं दे रही है, लेकिन मौजूदा रेगुलेटरी कार्रवाइयों ने पूरे कारोबार को गंभीर खतरे में डाल दिया है और ऑपरेटरों के लिए अपना बिजनेस जारी रखना नामुमकिन बना दिया है.

MWTA सूचना जारी कर कहा कि हमारे पास अपने लंबे समय से चल रहे कारोबार को बंद करने और संबंधित अधिकारियों के साथ कोई व्यावहारिक और उचित समाधान निकलने तक पानी की ढुलाई की सभी सेवाएं अनिश्चित काल के लिए रोकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है. जनता को हुई असुविधा के लिए हम ईमानदारी से खेद व्यक्त करते हैं और सरकार तथा संबंधित विभागों से आग्रह करते हैं कि वे तुरंत दखल दें और इस मामले को सुलझाएं.

निर्माण परियोजनाओं और विभिन्न सेवाओं पर असर

इस हड़ताल का सबसे अधिक असर इमारतों और अन्य निर्माण परियोजनाओं, झुग्गी बस्तियों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ने की संभावना है. इसके अलावा, टैंकरों पर निर्भर विभिन्न संस्थानों और सेवाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के जलापूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टैंकर हड़ताल का असर पालिका के अस्पतालों, अत्यावश्यक सेवाओं तथा अन्य कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है. 

आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर निशाना

इस तरह से MWTA की घोषणा के बाद मौजूदा प्रदेश सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है. शिवसेना (उद्धव गुट) नेता आदित्य ठाकरे ने पानी संकट और टैंकर हड़ताल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी की नीतियों के कारण ही मुंबई को बार-बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. आदित्य ने इसको लेकर एक्स पर लिखा, 'BMC द्वारा लागू की गई पानी की कटौती के कारण मुंबई पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रही है। भले ही कटौती 10% बताई जा रही है, लेकिन असल में कुछ इलाकों में यह इससे कहीं अधिक है. सरकार पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं कर पा रही है, लोग टैंकरों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं और अब सरकार टैंकरों पर जुर्माना लगा रही है, जिसकी वजह से हड़ताल हो रही है.

उन्होंने आगे लिख, 'अगर BJP सरकार ने 2022 में हमारे डिसेलिनेशन प्रोजेक्ट को रद्द न किया होता, तो वह 2025 तक चालू हो जाता और पानी की कोई कमी नहीं होती. फिर भी, जल शक्ति मंत्रालय अभी भी अपने नियमों में बदलाव कर सकता है. दुख की बात है कि मौजूदा सरकार में कोई भी दखल देने को तैयार नहीं है, और मुंबई परेशानी झेल रही है.'

महाराष्ट्र का राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प, सुनेत्रा पवार की सीट पर अब इस नेता को मिला टिकट

 

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 08 Jun 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
Water Crisis MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई में पानी की सप्लाई ठप होने की आशंका, टैंकर हड़ताल से मचा हाहाकार, CGWA नियमों पर विवाद
मुंबई में पानी की सप्लाई ठप होने की आशंका, टैंकर हड़ताल से मचा हाहाकार, CGWA नियमों पर विवाद
महाराष्ट्र
मुंबईवालों को होने वाली है परेशानी! BEST कर्मचारियों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
मुंबईवालों को होने वाली है परेशानी! BEST कर्मचारियों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र का राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प, सुनेत्रा पवार की सीट पर अब इस नेता को मिला टिकट
महाराष्ट्र का राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प, सुनेत्रा पवार की सीट पर अब इस नेता को मिला टिकट
महाराष्ट्र
Mumbai News: NSCI वर्ली डोम में लाइव म्यूजिक इवेंट के दौरान युवक की गई जान, मौत की वजह कर देगी हैरान
मुंबई: NSCI वर्ली डोम में लाइव म्यूजिक इवेंट के दौरान युवक की गई जान, मौत की वजह कर देगी हैरान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Chaar Ki Chaal | Ghazipur Encounter | Sanjay Nishad: कमलेश चौधरी एनकाउंटर पर महा-संग्राम!
दुनिया की पहली Electric Car से EV Revolution तक | 200 साल की कहानी | #autolive
बॉलीवुड न्यूज़: जाह्नवी कपूर की कथित प्राइवेट चैट सोशल मीडिया पर वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रुको! मैं ही लेता हूं सारे फैसले...', मिसाइल हमले पर भड़के ट्रंप, नेतन्याहू को फोन पर दी चेतावनी
'रुको! मैं ही लेता हूं सारे फैसले...', मिसाइल हमले पर भड़के ट्रंप, नेतन्याहू को फोन पर दी चेतावनी
बिहार
सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले- 'सब पागल हो गए हैं', बताया कब छोड़ेंगे आवास
सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले- 'सब पागल हो गए हैं', बताया कब छोड़ेंगे आवास
विश्व
Earthquake News: सुबह-सुबह डोली धरती, एक घंटे में लगातार तीन झटके, 7.7 तीव्रता का आया भयंकर भूकंप
सुबह-सुबह डोली धरती, एक घंटे में लगातार तीन झटके, 7.7 तीव्रता का आया भयंकर भूकंप
क्रिकेट
पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे सूर्यकुमार की टीम, रहाणे-दुबे टॉप पर; देखें श्रेयस अय्यर की टीम का हाल
पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे सूर्यकुमार की टीम, रहाणे-दुबे टॉप पर; देखें श्रेयस अय्यर की टीम का हाल
इंडिया
थलापति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
थलापति विजय का कांग्रेस को तोहफा, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट सौंपी, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
बॉलीवुड
Bandar BO Day 3: बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
ऑटो
क्या बड़ी टचस्क्रीन बना रही हैं ड्राइविंग को खतरनाक? जानिए एक्सपर्ट्स की राय
क्या बड़ी टचस्क्रीन बना रही हैं ड्राइविंग को खतरनाक? जानिए एक्सपर्ट्स की राय
हेल्थ
Causes of Frequent Urination: पेट खराब होने पर बार बार क्यों आता है पेशाब, जानिए किन चीजों को करना चाहिए अवॉइड?
पेट खराब होने पर बार बार क्यों आता है पेशाब, जानिए किन चीजों को करना चाहिए अवॉइड?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget