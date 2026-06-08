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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबईवालों को होने वाली है परेशानी! BEST कर्मचारियों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

मुंबईवालों को होने वाली है परेशानी! BEST कर्मचारियों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

Mumbai News: BEST की 12 लेबर यूनियनों ने मिलकर एक एक्शन कमेटी बनाई है. मजदूरों के अलग-अलग पेंडिंग मुद्दों पर चर्चा करने और आंदोलन की दिशा तय करने के लिए सोमवार (8 जून) को मजदूरों की बैठक है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 08 Jun 2026 08:44 AM (IST)
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BEST के मौजूदा और पुराने कर्मचारी अब एकजुट हो गए हैं. उनका आरोप है कि BEST के ट्रांसपोर्ट और बिजली डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है. रिटायर्ड कर्मचारियों का एरियर अभी तक नहीं मिलने से मज़दूरों में बहुत गुस्सा है. BEST की 12 लेबर यूनियन एकजुट है. मांगें न मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है. ऐसे में टकराव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

इसी माहौल में, BEST की 12 लेबर यूनियनों ने मिलकर एक एक्शन कमेटी बनाई है. मजदूरों के अलग-अलग पेंडिंग मुद्दों पर चर्चा करने और अगले आंदोलन की दिशा तय करने के लिए सोमवार (8 जून) को मजदूरों की सभा रखी गई है.

ठोस फैसला लेने के लिए 18 जून तक का समय

एक्शन कमेटी ने एडमिनिस्ट्रेशन को मज़दूरों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेने के लिए 18 जून तक का समय दिया है. कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर इस समय में कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला तो BEST में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी.

BEST प्रशासन और लेबर यूनियनों के बीच बढ़ेगा टकराव

ऐसे संकेत हैं कि आने वाले दिनों में BEST प्रशासन और लेबर यूनियनों के बीच टकराव और बढ़ेगा क्योंकि BEST कंपनी की आर्थिक स्थिति, कर्मचारियों के अधिकार और रिटायर्ड कर्मचारियों के बकाए के मुद्दे सामने आए हैं.

BEST बस डिपो के आधुनिकीकरण को लेकर सीएम ने की बैठक

उधर, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार (05 जून) को बेस्ट (BEST) बस डिपो के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के मद्देनजर अहम बैठक की थी. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया था कि बेस्ट के भविष्य का खाका बनाते समय आम लोगों के हित, कर्मचारियों के कल्याण और मुंबई के दीर्घकालीन विकास को फोकस में रखा जाए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि BEST का संचालन सिर्फ एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मुंबई महानगरपालिका, प्रदेश सरकार और शहर से जुड़ी सभी एजेंसियों की सामूहिक जिम्मेदारी है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 08:44 AM (IST)
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