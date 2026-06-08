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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रइंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली नहीं आएंगे उद्धव ठाकरे लेकिन..., संजय राउत ने दी यह जानकारी

इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली नहीं आएंगे उद्धव ठाकरे लेकिन..., संजय राउत ने दी यह जानकारी

Sanjay Raut on India Bloc Meeting: संजय राउत ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन दिल्ली नहीं आएंगे. वह वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग में भाग लेंगे.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 Jun 2026 10:50 AM (IST)
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दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर बड़ी खबर यह है कि शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं आए हैं. हालांकि, यह तय है कि वह बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे. इस बात की जानकारी उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने दी है. 

संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "आज दिल्ली में हो रही इंडिया ब्लॉक की बैठक में शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे. शिवसेना (यूबीटी) इंडिया अलायंस की एक मजबूत सदस्य बनी हुई है. हमारा रुख हमेशा से यही रहा है कि इंडिया ब्लॉक को एकजुट और मजबूत करना है. आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी." संजय राउत ने आगे लिखा, "हम देश के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे और 2029 तक सार्थक बदलाव लाएंगे."

इंडिया गठबंधन की बैठक में ये नेता होंगे शामिल 

जानकारी के लिए बता दें कि विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में होने वाली है. इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नीत एनडीए से मुकाबला करने और एकजुट होकर आगे बढ़ने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है. बैठक में कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव और शिवसेना (यूबीटी) के उद्धव ठाकरे समेत 23 विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है.

अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे शामिल

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) पहले ही सार्वजनिक रूप से इस गठबंधन से दूरी बना चुकी है जबकि द्रमुक ने तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा उससे संबंध तोड़कर टीवीके नीत सरकार में शामिल होने के बाद बैठक का बहिष्कार करने का फैसला करने की घोषणा की है

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 08 Jun 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray INDIA ALLIANCE MAHARASHTRA NEWS Shiv Sena UBT 
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