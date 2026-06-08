इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली नहीं आएंगे उद्धव ठाकरे लेकिन..., संजय राउत ने दी यह जानकारी

दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर बड़ी खबर यह है कि शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं आए हैं. हालांकि, यह तय है कि वह बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे. इस बात की जानकारी उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने दी है.

संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "आज दिल्ली में हो रही इंडिया ब्लॉक की बैठक में शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे. शिवसेना (यूबीटी) इंडिया अलायंस की एक मजबूत सदस्य बनी हुई है. हमारा रुख हमेशा से यही रहा है कि इंडिया ब्लॉक को एकजुट और मजबूत करना है. आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी." संजय राउत ने आगे लिखा, "हम देश के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे और 2029 तक सार्थक बदलाव लाएंगे."

Today, in the INDIA Bloc meeting in Delhi, Shiv Sena (UBT) President Uddhav Thackeray will participate virtually.

Shiv Sena (UBT) remains a committed member of the INDIA Alliance. Our consistent stand has been — and will continue to be — that the INDIA Bloc must become more… — Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 8, 2026

इंडिया गठबंधन की बैठक में ये नेता होंगे शामिल

जानकारी के लिए बता दें कि विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में होने वाली है. इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नीत एनडीए से मुकाबला करने और एकजुट होकर आगे बढ़ने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है. बैठक में कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव और शिवसेना (यूबीटी) के उद्धव ठाकरे समेत 23 विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है.

अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे शामिल

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) पहले ही सार्वजनिक रूप से इस गठबंधन से दूरी बना चुकी है जबकि द्रमुक ने तमिलनाडु में कांग्रेस द्वारा उससे संबंध तोड़कर टीवीके नीत सरकार में शामिल होने के बाद बैठक का बहिष्कार करने का फैसला करने की घोषणा की है