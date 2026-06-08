महाराष्ट्र का राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प, सुनेत्रा पवार की सीट पर अब इस नेता को मिला टिकट

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की कोर कमेटी ने सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए विदर्भ के दिग्गज नेता राजेंद्र जैन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है. राजेंद्र जैन के नाम की आधिकारिक घोषणा एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने की. इस अहम सीट के लिए पार्टी के कद्दावर नेता छगन भुजबल का नाम भी रेस में था, लेकिन पार्टी ने प्रफुल्ल पटेल के करीबी माने जाने वाले राजेंद्र जैन पर भरोसा जताया है.

राजेंद्र जैन गोंदिया जिले के राजनेता हैं. वे विदर्भ में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जाने-माने नेताओं में से एक माने जाते हैं. राजेंद्र जैन पूर्व यूनियन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल के करीबी और एक समय के पर्सनल असिस्टेंट रहे हैं.

यह भी पढ़ें: इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे गुट शामिल होगा या नहीं? सामने आया बड़ा अपडेट

विधान परिषद चुनाव में बीजेपी से हारे थे राजेंद्र जैन

प्रफुल्ल पटेल के साथ काम करते हुए, राजेंद्र जैन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में एक्टिव हो गए और पार्टी ने उन्हें भंडारा-गोंदिया लोकल बॉडी चुनाव क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद में भेजा. साल 2016 के परिषद चुनाव में, BJP के परिणय फुके ने राजेंद्र जैन को हराया था.

राजेंद्र जैन ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ईस्ट विदर्भ ऑर्गनाइज़ेशन में कई जिम्मेदारियां निभाई हैं. गोंदिया और भंडारा जिलों के साथ, उन्हें नागपुर डिले की इकाई का जिम्मा भी मिला था.

प्रफुल्ल पटेल के पारिवारिक मित्र हैं राजेंद्र जैन

इसके अलावा, राजेंद्र जैन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है. राजेंद्र जैन ने कई वर्षों तक गोंदिया एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी के तौर पर काम किया है, जो प्रफुल्ल पटेल के परिवार से जुड़ी है.

यह भी पढ़ें: Mumbai News: कुरार पुलिस स्टेशन इलाके में दिनदहाड़े 4 लोगों पर चाकू से हमला, 1 की मौत, 3 जख्मी