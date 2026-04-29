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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगुजरात से अकोला लौट रही थी बारात, जलगांव में गैस टैंकर से भिड़ी गाड़ी, दुल्हन समेत 3 की मौत

गुजरात से अकोला लौट रही थी बारात, जलगांव में गैस टैंकर से भिड़ी गाड़ी, दुल्हन समेत 3 की मौत

Jalgaon Road Accident: जलगाव में एक हादसे में नई नवेली दुल्हन समेत तीन लोगों की मौत हो गई. गुजरात से शादी के बाद लौट रही बारात की क्रूजर का टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर गैस टैंकर से टकरा गई.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 04:39 PM (IST)
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महाराष्ट्र के जळगांव जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जहां कुछ घंटों पहले शादी की शहनाइयां गूंज रही थीं और खुशियों का माहौल था, वहीं अब चीख-पुकार मची हुई है. जलगांव के धरनगांव तहसील स्थित वराड खुर्द गांव के पास हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में एक नई नवेली दुल्हन समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.

यह खौफनाक हादसा उस वक्त हुआ जब गुजरात में शादी समारोह संपन्न होने के बाद बारात खुशी-खुशी महाराष्ट्र के अकोला वापस लौट रही थी. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार क्रूज़र वाहन जैसे ही वराड खुर्द गांव के पास हाईवे पर पहुंचा, अचानक उसका अगला टायर जोर के धमाके के साथ फट गया.

टायर फटने के कारण क्रूज़र का पहिया निकल गया और चालक ने स्टीयरिंग से अपना नियंत्रण पूरी तरह खो दिया. इसके बाद बेकाबू गाड़ी हाईवे के किनारे खड़े एक भारी-भरकम गैस टैंकर से जा टकराई और पलट गई. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि क्रूज़र वाहन के परखच्चे उड़ गए.

विदाई के बाद घर भी नहीं पहुंच सकी दुल्हन

इस दर्दनाक हादसे ने एक ही झटके में हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया. जिस घर में नई दुल्हन के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है. हादसे में नई नवेली दुल्हन समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान पूजा रवि वाघलकर (दुल्हन), दत्तू भागवत और जगदीश वाघलकर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे.

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6 लोग गंभीर रूप से घायल, मची चीख-पुकार

इस हादसे में क्रूज़र में सवार छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े. घायलों में एक छोटा बच्चा भी शामिल है, जिसकी हालत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. सभी घायलों को तुरंत एंबुलेंस की मदद से जळगांव के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. हादसे के बाद पूरे इलाके और अकोला स्थित पीड़ित परिवार के गांव में भारी शोक का माहौल है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Jalgaon News MAHARASHTRA NEWS ROAD ACCIDENT
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