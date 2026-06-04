नागपुर: गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट करने के लिए की लाखों की चोरी, 2 नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

नागपुर के कलमना थाना क्षेत्र में एक गोदाम से 11.39 लाख रुपये मूल्य के महंगे नल और अन्य सैनिटरी सामान की चोरी करने वाले दो नाबालिगों समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

जांच के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपियों ने अपनी गर्लफ्रेंड को iPhone गिफ्ट करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. गिरफ्तार आरोपियों में यशोधरानगर निवासी इरफान अली उर्फ इम्मू रमजान अली और दो नाबालिग शामिल हैं.

शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

इस मामले में राहुल जयचंद ब्रह्मा की शिकायत पर कलमना पुलिस ने मामला दर्ज किया था. राहुल ब्रह्मा कलमना इलाके में राहुल सिरैमिक्स प्रा. लि. कंपनी संचालित करते हैं. उनके गोदाम में टाइल्स, सैनेटरी सामग्री और सीपी फिटिंग का बड़ा स्टॉक रखा हुआ था.

टिन शेड तोड़कर गोदाम में घुसे चोर

पुलिस के अनुसार 27 और 28 मई की दरमियानी रात चोरों ने गोदाम की दूसरी मंजिल की टिन शेड तोड़कर अंदर प्रवेश किया. इसके बाद कृषि उपयोग और घरेलू इस्तेमाल के महंगे नल तथा अन्य सैनिटरी सामग्री चोरी कर फरार हो गए.

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पुलिस उपनिरीक्षक ने दी यह जानकारी

कलमना पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक संतोष कुमार रामलोड ने बताया कि जांच के दौरान कलमना पुलिस ने विभिन्न इलाकों में लगे 25 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची.

हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली. रामलोड ने आगे बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि एक नाबालिग आरोपी की गर्लफ्रेंड ने उससे iPhone की मांग की थी.

उसकी यह इच्छा पूरी करने के लिए आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची और गोदाम से लाखों रुपये का सामान चुरा लिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है.

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