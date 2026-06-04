महाराष्ट्र की राजनीति में गुरुवार (4 जून) को उस समय नया मोड़ आ गया जब महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के उम्मीदवार बाल माने ने कोंकण स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले विधानपरिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया. माने ने इसके पीछे चुनाव में ‘खरीद-फरोख्त’ की आशंका को वजह बताया. खास बात यह रही कि उन्होंने यह घोषणा बीजेपी मंत्री नितेश राणे की मौजूदगी में की, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया.

नामांकन वापस लेने के बाद बाल माने ने कहा, “मुझे निगम परिषदों और नगर परिषदों में अपनी पार्टी के निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ अन्य सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों से भी हस्ताक्षर प्राप्त करने थे. हालांकि, मुझे इसमें सौदेबाजी की आशंका हुई, जो महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र की संस्कृति के अनुरूप नहीं है. मैंने इस बारे में अपने पार्टी नेताओं से चर्चा की और अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया.” उन्होंने कहा कि उनका फैसला चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है.

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नितेश राणे की मौजूदगी पर क्या बोले?

नितेश राणे की मौजूदगी को लेकर पूछे गए सवाल पर माने ने बीजेपी नेता को “कोंकण की धरती का सपूत” बताया. उन्होंने यह भी कहा कि नितेश राणे ने पहले उन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखने और गर्मी में चुनाव प्रचार से बचने की सलाह दी थी. माने ने कहा, “मुझे लगता है मैंने उनकी सलाह मान ली है और उसी के अनुसार काम किया है.”

नारायण राणे की भूमिका का भी किया जिक्र

बाल माने ने बताया कि केंद्रीय मंत्री और सांसद नारायण राणे ने उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए मनाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने कहा, “मैंने 2024 के लोकसभा चुनाव में राणे के लिए प्रचार किया था. हालांकि बाद के विधानसभा चुनाव में मैं शिवसेना (उबाठा) के साथ था. अंतिम निर्णय लेने से पहले मैंने सभी पार्टी नेताओं से इस बारे में चर्चा की.”

संजय राउत का बड़ा एक्शन

माने के इस कदम के बाद शिवसेना (उबाठा) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी दी कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बाल माने को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया है. वहीं परभणी में शिवसेना मंत्री उदय सामंत ने दावा किया कि माने ने डर के कारण चुनाव मैदान से हटने का फैसला लिया है.

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बता दें कि कोंकण स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में बाल माने का मुकाबला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे के बेटे अनिकेत तटकरे से था. इस सीट पर कुल 1,018 मतदाता हैं. स्थानीय स्वशासन निकायों की 16 सीटों और नागपुर स्वशासन निकाय उपचुनाव के लिए मतदान 18 जून को होगा, जबकि मतगणना 22 जून को की जाएगी.