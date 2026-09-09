जुहू के इस्कॉन मंदिर के प्रसाद में खामी? FDA रेड के बाद किचन बंद

फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने मुंबई के जुहू इलाके में स्थित इस्कॉन मंदिर के किचन पर छापेमारी की. कई प्रमुख जगहों पर लगातार चल रही रेड के तहत जुहू स्थित प्रभु राधा कृष्ण का इस्कॉन मंदिर भी शामिल है. FDA को मंदिर के गोविंदा रेस्टोरेंट के किचन में कई अनियमितताएं मिलीं जो अधिकतर साफ सफाई से जुड़ी हैं. इसके बाद रेस्टोरेंट को नोटिस दिया गया और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया.

इस मामले में इस्कॉन काफी सकारात्मक तौर पर सहयोग और सुधार की बात कर रहा है. इस्कॉन के मुताबिक, जब तक सभी नियम को पुनः स्थापित नहीं किया जाता तब तक किचन को बंद ही रखा जाएगा. जुहू इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट गोकुलेश्वर दास का कहना है कि मंदिर प्रशासन इस कारवाई को बहुत सकारात्मक तौर पर ले रहा है. भक्त भी चाहें तो किचन खुलने के बाद आकर विजिट कर सकते हैं. वहीं, पदाधिकारी ने बताया कि जो निलंबन की कार्रवाई खाने की गुणवत्ता पर नहीं की गई है बल्कि कुछ प्रसाद खुले में रखा था, इसलिए इसपर एक्शन हुआ है. उन्होंने वादा किया कि भविष्य में इससे भी अच्छा प्रसाद भक्तों को उपलब्ध कराया जाएगा.

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कर्मचारियों से जुड़े नियमों में मिली थीं खामियां

खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के आरोप में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने जुहू स्थित इस्कॉन परिसर की तीन खाद्य इकाइयों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. FDA ने 3 सितंबर 2026 को हरे कृष्णा लैंड, जुहू स्थित इन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था. जांच में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, कीट नियंत्रण, खाद्य भंडारण और कर्मचारियों से जुड़े नियमों में गंभीर कमियां सामने आईं.

FDA के मुताबिक, मुख्य खाद्य इकाई में भोजन तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी की नियमित गुणवत्ता जांच के रिकॉर्ड नहीं मिले. कच्चे माल की पर्याप्त जांच और उचित तापमान व आर्द्रता में भंडारण नहीं किया जा रहा था. खाद्य और गैर-खाद्य सामग्री को इस तरह रखा गया था, जिससे क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा था. सफाई के निर्धारित शेड्यूल का पालन नहीं होने के साथ कीटों की मौजूदगी के भी प्रमाण मिले. मापने और निगरानी करने वाले उपकरणों का नियमित कैलिब्रेशन भी नहीं किया जा रहा था.

किचन का बैक-गेट खुला मिला था

इस्कॉन फूड सर्विसेज-रेस्टोरेंट की जांच में रसोई के पिछले हिस्से का प्रवेश द्वार खुला मिला, जहां कीटों की रोकथाम के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे. पर्याप्त रोशनी का अभाव, खाद्य पदार्थों की जांच और सफाई में खामियां, जाम नालियां, खाद्य अवशेष और कीटों के प्रमाण भी मिले. कर्मचारियों के मेडिकल परीक्षण, टीकाकरण और प्रशिक्षण से जुड़े रिकॉर्ड में भी कमियां पाई गईं.

ड्रेन जाम मिले, फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं

वहीं, इस्कॉन गोविंदास रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों और पीने के पानी की नियमित जांच, कच्चे माल की जांच और सफाई व्यवस्था में गंभीर कमियां मिलीं. कच्चे, पके और शाकाहारी खाद्य पदार्थों के उचित पृथक्करण की व्यवस्था नहीं थी, जिससे क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा था. ड्रेन जाम मिले और ग्रीस तथा कॉकरोच ट्रैप की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी. खाद्य कर्मचारियों के पास आवश्यक मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र और प्रशिक्षण रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे.

निरीक्षण रिपोर्ट और तस्वीरों की समीक्षा के बाद FDA ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में 7 सितंबर को लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की. इस कार्रवाई के बाद संबंधित इकाइयों का संचालन आवश्यक सुधार और खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होने तक प्रभावित रहेगा.

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