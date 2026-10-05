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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में आदिवासी छात्रों की हिरासत पर विवाद, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उठाए सवाल

मुंबई में आदिवासी छात्रों की हिरासत पर विवाद, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उठाए सवाल

महाराष्ट्र के मुंबई में आदिवासी छात्रों को हिरासत में लेने पर बवाल मच गया. कांग्रेस नेता भाई जगताप ने छात्रों की हिरासत पर सवाल उठाए.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 05 Oct 2026 04:09 PM (IST)
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महाराष्ट्र के मुंबई में सोमवार (5 अक्टूबर) को तड़के पुलिस ने कई आदिवासी छात्रों को रोककर हिरासत में ले लिया. ये छात्र आदिवासी विकास मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आजाद मैदान में प्रदर्शन करने मुंबई आए थे. हालांकि छात्रों को हिरासत लेने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. इस बीच कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं.

कांग्रेस नेता भाई जगताप ने इस मामले पर कहा, "मैंने अभी पुलिस से बात की. यह शाहू-फुले-आंबेडकर का महाराष्ट्र है. CJP के आंदोलन को भी अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्होंने आंदोलन किया. पुलिस ने भी उनका सहयोग किया. अब ये आदिवासी छात्र मुंबई आए हैं. अगर इन्हें हिरासत में ही लेना था, तो इन्हें इनके गांव में ही क्यों नहीं हिरासत में लिया गया?"

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कांग्रेस कार्यालय में घुसकर हिरासत का दावा

कांग्रेस नेता भाई जगताप ने दावा किया कि सुबह 3 बजे पुलिस कांग्रेस कार्यालय में घुसी और कुछ बच्चों को हिरासत में लेकर चली गई. उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारी राम पाटील को भी पुलिस अपने साथ ले गई. तिलक भवन हमारा केंद्रीय कार्यालय है. यहां सोनिया गांधी और राजीव गांधी बैठ चुके हैं. यह कोई गली-मोहल्ले का कार्यालय नहीं है."

उन्होंने बताया, "पुलिस कह रही है कि हमें ऊपर से आदेश मिले हैं. तो फिर ऊपर कौन है? पुलिस ने आदिवासी बच्चों को हिरासत में लेने की बात स्वीकार की है. किसी को हिरासत में लेते समय उसका कारण बताना जरूरी होता है, लेकिन DCP जैसे अधिकारी भी इसका कारण नहीं बता पाए."

भाई जगताप ने कहा, "तिलक भवन में मौजूद आदिवासी बच्चों के खिलाफ अगर पुलिस ने कार्रवाई की, तो हम चुप नहीं बैठेंगे. कार्यालय के बाहर पुलिस को जो करना है, वह करे, लेकिन हमारे कार्यालय के अंदर अगर उन्होंने कार्रवाई की, तो हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे.

कांग्रेस ने किया ये दावा

कांग्रेस ने दावा किया कि आदिवासी विकास मंत्री और विभाग के आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज करने की धमकी दी गई और उन्हें लेकर आ रही एक बस को जब्त कर लिया गया.

आरोप है कि मुंबई पुलिस ने तड़के करीब तीन बजे छात्रों को रोका, उनकी तस्वीरें लीं और उन्हें हिरासत में ले लिया. कांग्रेस ने छात्रों के खिलाफ की गई इस कथित कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने आए थे.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 05 Oct 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS CONGRESS Bhaij Jagtap
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