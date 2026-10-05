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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsकेले के साथ क्यों नहीं रखने चाहिए दूसरे फल, जान लीजिए काम की बात?

केले के साथ क्यों नहीं रखने चाहिए दूसरे फल, जान लीजिए काम की बात?

आपने हमेशा सुना होगा कि केले के दूसरे फलों के पास रखने से मना किया जाता है, लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? ऐसे में जानिए केले से जुड़ी जरूरी जानकारी.

Written By : सोनम |  Updated at : 05 Oct 2026 05:53 PM (IST)
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फल हमारी रोजमर्रा की डाइट का अहम हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से स्टोर करना भी उतना ही जरूरी है. गलत तरीके से फलों को स्टोक करने पर वह जल्दी खराब हो जाते हैं. वहीं बात करें केले की, तो इस फल को सबसे ज्यादा सावधानी से रखने कि जरूरत होती है. केला एक फल है, जो बहुत जल्दी पक जाता है. आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही टोकरी में रखे केले के आसपास के फल भी जल्दी पकने या खराब होने लगते हैं.

इसकी एक बड़ी वजह केले से निकलने वाली एथिलीन गैस है. यही गैस फलों के पकने की प्रोसेस को तेज करती है. ऐसे में आइए जानते है क्या होती है एथिलीन गैस और केले को स्टोर करने के सही तरीके के बारे में.

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केले से निकलती है एथिलीन गैस

केला पकने के दौरान प्राकृतिक रूप से एथिलीन गैस छोड़ता है. यह एक पौधों का हार्मोन है, जो फलों के पकने की प्रोसेस को नियंत्रित करता है. जब केले को ऐसे फलों के साथ रखा जाता है जो एथिलीन के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो वे जल्दी पकने लगते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि केले के साथ किसी भी फल को रखना खतरनाक होता है. यदि आप लंबे समय तक फल को स्टोर कर के रखना चाहता है, तो उसे केले के साथ रखना ठीक नहीं होगा.

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कौन से फल प्रभावित हो सकते हैं?

सेब, नाशपाती, एवोकाडो, कीवी, आम और कुछ अन्य फल एथिलीन के प्रति संवेदनशील होते हैं. यदि इन्हें केले के बिल्कुल पास रखा जाए, तो उनकी पकने की गति बढ़ने लगती है. ऐसे में अगर आप इन फलों को लंबे समय तक उपयोग में लेना चाहते हैं, तो इन्हें केले से दूर रखना बेहतर होगा. वहीं केलों को हमेशा सीधी धूप और गर्मी से दूर किसी ठंडी, हवादार जगह पर रखना सही होता है.

क्या केले को फ्रिज में रखना चाहिए?

पूरी तरह पके केले को थोड़े समय के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है. ठंड के कारण केले के छिलके का रंग जल्दी गहरा या काला पड़ने लगता है. हालांकि इसके बावजूद अंदर का फल कुछ समय तक ठीक रहता है. अगर केला अभी कच्चा है, तो उसे सामान्य कमरे के तापमान पर रखना बेहतर रहता है. केले के डंठल से एथिलीन गैस निकलती है, जो फल को जल्दी पकाती है. ऐसे में डंठल को एल्युमिनियम फॉयल या अखबार से अच्छी तरह बांध दें ताकि हवा अंदर न जा सके. इससे केला कुछ दिन तक सुरक्षित रह सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 05:53 PM (IST)
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