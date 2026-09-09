Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअब कैसी है अन्ना हजारे की तबीयत? डॉक्टर्स ने दी जानकारी

अब कैसी है अन्ना हजारे की तबीयत? डॉक्टर्स ने दी जानकारी

अन्ना हजारे को डॉक्टर्स ने ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है. राहत की बात यह है कि अब अन्ना हजारे काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं और जल्द ही अस्पातल से डिस्चार्ज हो सकते हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 09 Sep 2026 07:48 AM (IST)
Preferred Sources

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की तबीयत में काफी सुधार हुआ है और उन्हें दो दिन में अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है. उनके करीबी सहयोगी ने मंगलवार (8 सितंबर) की शाम में यह जानकारी दी. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिन में अन्ना हजारे से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली.

अन्ना हजारे के सहयोगी ने कहा, ‘‘अन्ना काफी तरोताजा दिखे और उन्होंने कई लोगों से मुलाकात भी की. उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ है. उनके भोजन लेने में भी सुधार हुआ है. उन्हें अगले दो दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जानी चाहिए.’’ वहीं, डॉक्टर्स ने अन्ना हजारी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है. 

यह भी पढ़ें: गणेशोत्सव पर भक्तों को राहत, कोंकण के रास्ते में नहीं लगेगा टोल

अन्ना हजारे की किडनी में हुआ था इंफेक्शन

जानकारी के लिए बता दें, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे 89 वर्षीय अन्ना हजारे को सोमवार (7 सितंबर) की रात दक्षिण मुंबई स्थित बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके ब्लड टेस्ट और कुछ और सैंपल टेस्ट के बाद पता चला था कि उनकी किडनी में इंफेक्शन हो गया है. दवाइयों और इलाज के बाद अब अन्ना हजारे की तबीयत काफी बेहतर हो गई है. डॉक्टर्स की निगरानी में एक दो दिन रहने और सब सही होने के बाद जल्द ही वे घर जा सकते हैं.

पद्म भूषण से सम्मानित हैं अन्ना हजारे

सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद अन्ना हजारे ने सामाजिक कार्यों में योगदान देने का फैसला किया. वे सामाजिक कार्यकर्ता बने और करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई. अन्ना हजारे को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है. उन्होंने पिछले कई वर्षों में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया है.

यह भी पढ़ें: गरबा: मुसलमानों की एंट्री बैन को राणे का समर्थन, CM की पत्नी क्या बोलीं?

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
Read More
Published at : 09 Sep 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Anna Hazare MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
गणेशोत्सव पर भक्तों को राहत, कोंकण के रास्ते में नहीं लगेगा टोल
गणेशोत्सव पर भक्तों को राहत, कोंकण के रास्ते में नहीं लगेगा टोल
महाराष्ट्र
गरबा: मुसलमानों की एंट्री बैन को राणे का समर्थन, CM की पत्नी क्या बोलीं?
गरबा: मुसलमानों की एंट्री बैन को राणे का समर्थन, CM की पत्नी क्या बोलीं?
महाराष्ट्र
बंगाल में DJ बैन पर संजय राउत बोले, 'अगर ये ममता बनर्जी करतीं तो...'
बंगाल में DJ बैन पर संजय राउत बोले, 'अगर ये ममता बनर्जी करतीं तो...'
महाराष्ट्र
बॉम्बे HC की एसोसिएट परीक्षा में नकल, 12 पर्चियों संग अभ्यर्थी धराया
बॉम्बे HC की एसोसिएट परीक्षा में नकल, 12 पर्चियों संग अभ्यर्थी धराया
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें अपडेट
दिल्ली में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें अपडेट
बॉलीवुड
Birthday: अक्षय कुमार ने डेढ़ साल फ्री में की थी नौकरी, वेटर और शेफ रहे, जानें खास बातें
अक्षय कुमार ने डेढ़ साल फ्री में की थी नौकरी, वेटर और शेफ रहे, जानें खास बातें
क्रिकेट
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के निजीकरण को मंजूरी दी, मेलबर्न रेनेगेड्स की होगी बिक्री
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग के निजीकरण को मंजूरी दी, मेलबर्न रेनेगेड्स की होगी बिक्री
विश्व
ब्रह्मोस की तबाही भूला नहीं PAK! खरीदा चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, PAF का दावा
ब्रह्मोस की तबाही भूला नहीं PAK! खरीदा चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, PAF का दावा
इंडिया
बालासोर में कैसे पहुंचे ओरंगुटान? वन विभाग ने दिया जवाब
बालासोर में कैसे पहुंचे ओरंगुटान? वन विभाग ने दिया जवाब
ट्रेंडिंग
घायल तेंदुए ने वनकर्मी पर किया हमला, वीडियो देखकर कांप उठेंगे आप
घायल तेंदुए ने वनकर्मी पर किया हमला, वीडियो देखकर कांप उठेंगे आप
टेक्नोलॉजी
Foldable iPhone में नहीं मिलेंगे ये फीचर्स! Face ID भी हो सकता है गायब
Foldable iPhone में नहीं मिलेंगे ये फीचर्स! Face ID भी हो सकता है गायब
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget