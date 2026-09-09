अब कैसी है अन्ना हजारे की तबीयत? डॉक्टर्स ने दी जानकारी

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की तबीयत में काफी सुधार हुआ है और उन्हें दो दिन में अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है. उनके करीबी सहयोगी ने मंगलवार (8 सितंबर) की शाम में यह जानकारी दी. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिन में अन्ना हजारे से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली.

अन्ना हजारे के सहयोगी ने कहा, ‘‘अन्ना काफी तरोताजा दिखे और उन्होंने कई लोगों से मुलाकात भी की. उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ है. उनके भोजन लेने में भी सुधार हुआ है. उन्हें अगले दो दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जानी चाहिए.’’ वहीं, डॉक्टर्स ने अन्ना हजारी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है.

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अन्ना हजारे की किडनी में हुआ था इंफेक्शन

जानकारी के लिए बता दें, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे 89 वर्षीय अन्ना हजारे को सोमवार (7 सितंबर) की रात दक्षिण मुंबई स्थित बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके ब्लड टेस्ट और कुछ और सैंपल टेस्ट के बाद पता चला था कि उनकी किडनी में इंफेक्शन हो गया है. दवाइयों और इलाज के बाद अब अन्ना हजारे की तबीयत काफी बेहतर हो गई है. डॉक्टर्स की निगरानी में एक दो दिन रहने और सब सही होने के बाद जल्द ही वे घर जा सकते हैं.

पद्म भूषण से सम्मानित हैं अन्ना हजारे

सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद अन्ना हजारे ने सामाजिक कार्यों में योगदान देने का फैसला किया. वे सामाजिक कार्यकर्ता बने और करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई. अन्ना हजारे को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है. उन्होंने पिछले कई वर्षों में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया है.

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