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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाINDIA गठबंधन के मार्च से AAP की दूरी, क्या करेंगे एमके स्टालिन? कांग्रेस ने दिया अपडेट

INDIA गठबंधन के मार्च से AAP की दूरी, क्या करेंगे एमके स्टालिन? कांग्रेस ने दिया अपडेट

कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे पर बैठक करते हुए देशभर में बड़े और व्यापक तौर पर विरोध प्रदर्शन की रणनीति तैयार की है. वहीं, 6 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन के मार्च को लेकर डीएमके पर संशय बना हुआ है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Curated By: कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 05 Oct 2026 07:59 PM (IST)
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चुनाव आयोग और SIR के मुद्दे पर कांग्रेस की सोमवार (5 अक्टूबर) को बैठक हुई. इसमें पार्टी ने आगे के अभियान की रणनीति को तय किया. वहीं, 6 अक्टूबर को होने वाले 'इंडिया गठबंधन' के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर DMK को लेकर संशय बना हुआ है. आम आदमी पार्टी ने इस मार्च में शामिल होने से इनकार कर दिया है. 

इससे पहले 30 सितंबर को 19 विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने घोषणा की थी कि उनके सभी विपक्षी 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे. इसमें नेता राष्ट्रपति से मिलकर वोटर एसआईआर कथित गड़बड़ियों से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे. 

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इधर, आज हुई कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि प्रदर्शन आक्रमक होना चाहिए. प्रदर्शन ऐसा हो कि जनता तक मैसेज जाए. वोट चोरी देशद्रोह है. वोट चोरी का मुद्दा गांव-गांव तक पहुंचाना है. लोगों को यह बताना है कि आपका मत छीना जा रहा है.

कांग्रेस पूरे देश में करेगी बड़े स्तर पर प्रदर्शन
कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पीसीसी, प्रभारियों और महासचिवों की बैठक में राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी मौजूद रहे. कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक अभियान जारी रखा जाए, जबतक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते. पार्टी पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी. इसका प्रस्तावित नारा- वोट बचाओ, देश बचाओ, दोहन रोको. 6 अक्टूबर को दिल्ली चलो यात्रा का आगाज किया जाएगा. 

सीईसी-एसआईआर के मुद्दे पर लगातार कार्यक्रम हों: राहुल
राहुल ने पार्टी नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीईसी और एसआईआर के मुद्दे पर लगातार कार्यक्रम किए जाएं. केवल कल होने वाले कार्यक्रम तक इसे सीमित न रखा जाए. राहुल ने कहा है कि ईसी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि चीटिंग कमीशन ऑफ इंडिया बन गया है. 

10 से 20 अक्टबूर को देश बचाओ-वोट बचाओ अभियान 
इसके अलावा कांग्रेस देशभर में बड़े अभियान की तैयारी कर रही है. 10 से 20 अक्टूबर को पार्टी देश बचाओ, वोट बचाओ अभियान शुरू करेगी. इसके तहत ब्लॉक स्तर पर दो तरह के कार्यक्रम होंगे. बाइक रैली और साइकिल रैली निकाली जाएगी, जिसमें हजारों कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च करेंगे. नवरात्रि के दौरान देशभर में पर्चे बांटने का अभियान चलाया जाएगा.

25 अक्टूबर से 25 नवंबर को तीसरा चरण
25 अक्टूबर से 25 नवंबर को तीसरा चरण होगा. इसमें गांव-गांव चौपाल आयोजित की जाएगी. कांग्रेस का दावा है कि इस दौरान मतदाता सूची से हटाए गए 13.3 करोड़ मतदाताओं की पहचान की जाएगी. पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस अभियान में शामिल होंगे और इसकी निगरानी करेंगे.

1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली

1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी. 25 और 26 नवंबर संविधान दिवस के समय दिल्ली के आसपास के इलाकों में चलो दिल्ली कार्यक्रम के तहत छह यात्राएं निकाली जाएंगी. छह वरिष्ठ नेता इन यात्राओं का नेतृत्व करेंगे और इनमें हजारों वाहन शामिल होंगे.

आप ने इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर क्या कहा? 
आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि वोटर लिस्ट के एसआईआर में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हर दिन अलग-अलग जगहों पर हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी अपना बैनर भी इस्तेमाल नहीं कर रही है, क्योंकि उसका मानना ​​है कि यह एक जन-आंदोलन है और देश के लोगों से जुड़ा मुद्दा है, और इसमें सभी को शामिल होना चाहिए. 
 
संजय सिंह ने कहा है कि CJP का विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है. अलग-अलग संगठन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वामपंथी दल भी अलग-अलग जगहों पर विरोध कर रहे हैं. जहां तक ​​कल के विरोध प्रदर्शन की बात है, तो यह INDIA गठबंधन का विरोध प्रदर्शन है. इसलिए, आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 05 Oct 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
DMK EC Congress Rahul Gandhi AAP
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