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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, राष्ट्रपति ने नियुक्ति की दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, राष्ट्रपति ने नियुक्ति की दी मंजूरी

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 05 Oct 2026 06:03 PM (IST)
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देश की सर्वोच्च अदालत के कॉलेजियम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति के लिए भेजी गई सिफारिश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सोमवार (5 अक्टूबर, 2026) को मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रपति से नियुक्ति की मंजूरी मिलने के बाद तीनों जज कल मंगलवार (6 अक्टूबर, 2026) को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे. 

 

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 05 Oct 2026 06:03 PM (IST)
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