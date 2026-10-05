सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, राष्ट्रपति ने नियुक्ति की दी मंजूरी

देश की सर्वोच्च अदालत के कॉलेजियम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति के लिए भेजी गई सिफारिश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सोमवार (5 अक्टूबर, 2026) को मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रपति से नियुक्ति की मंजूरी मिलने के बाद तीनों जज कल मंगलवार (6 अक्टूबर, 2026) को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे.

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