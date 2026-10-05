ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: 'SIR में नाम न काटने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि...', बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी

महाराष्ट्र: 'SIR में नाम न काटने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि...', बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी

याचिकाकर्ता सागर गवई की ओर से पेश अधिवक्ता प्रकाश आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि याचिका का दायरा सीमित है. उन्होंने हाईकोर्ट से महाराष्ट्र में मतदाताओं के नाम हटाने पर रोक लगाने की मांग की थी

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 05 Oct 2026 05:29 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानि (SIR) के दौरान कथित प्रक्रियात्मक उल्लंघन और मतदाताओं के नाम हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि एसआईआर में नाम नहीं काटने का आदेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सु्प्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई चल रही है और हाईकोर्ट द्वारा इस पर समानांतर सुनवाई और आदेश देना सही नहीं होगा. साथ ही इस पर सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टाल दी गई. 

वहीं सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने दलील दी कि SIR से जुड़े व्यापक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है. उन्होंने 24 नवंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट और राज्यों को ऐसे मामलों में समानांतर सुनवाई से रोका गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
महाराष्ट्र
मुंबई में आदिवासी छात्रों की हिरासत पर विवाद, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उठाए सवाल
मुंबई में आदिवासी छात्रों की हिरासत पर विवाद, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उठाए सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सूखे के संकट में खेत और खाली कुएं, पानी के लिए तरसे लोग, जद्दोजहद जारी
महाराष्ट्र: सूखे के संकट में खेत और खाली कुएं, पानी के लिए तरसे लोग, जद्दोजहद जारी
महाराष्ट्र
मुंबई: ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों को मंत्री प्रताप सरनाईक की वॉर्निंग! क्या कहा?
मुंबई: ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों को मंत्री प्रताप सरनाईक की वॉर्निंग! क्या कहा?

एडवोकेट आशुतोष कुंभकोणी ने कहा, "यह याचिका और वह अंतरिम आदेश अभी भी लागू है. विभिन्न हाईकोर्ट और राज्यों को इन मुद्दों पर आगे बढ़ने से रोका गया है."

याचिका में क्या कहा गया?

उधर, याचिकाकर्ता सागर गवई की ओर से पेश अधिवक्ता प्रकाश आंबेडकर ने स्पष्ट किया कि याचिका का दायरा सीमित है. उन्होंने हाईकोर्ट से महाराष्ट्र के मतदाताओं के हितों की रक्षा करने का आग्रह किया और कहा कि जब तक मामले पर सुनवाई होती है, तब तक महाराष्ट्र में मतदाताओं के नाम हटाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया जा सकता है.

'सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी'

इस पर कोर्ट ने माना कि जिस पुराने आदेश का हवाला दिया गया है, उसमें महाराष्ट्र का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई चल रही है, इसलिए समान मुद्दे पर समानांतर सुनवाई की जरूरत नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र उसमें सूचीबद्ध नहीं है, यह सही है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, तो समानांतर सुनवाई की जरूरत नहीं है. 8 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है.

नाम नहीं काटने का आदेश नहीं दे सकते- कोर्ट

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से मांगे गए अंतरिम आदेश को भी पारित करने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि हम पीआईएल की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, यह एक रिट है. यह कैसे दिखाई देगा कि अनुरोध किए जाने के बावजूद हाईकोर्ट इस मामले में आगे बढ़ रहा है? हम नाम ना काटने जैसा कोई आदेश कैसे पारित कर सकते हैं.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
महाराष्ट्र
मुंबई में आदिवासी छात्रों की हिरासत पर विवाद, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उठाए सवाल
मुंबई में आदिवासी छात्रों की हिरासत पर विवाद, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उठाए सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सूखे के संकट में खेत और खाली कुएं, पानी के लिए तरसे लोग, जद्दोजहद जारी
महाराष्ट्र: सूखे के संकट में खेत और खाली कुएं, पानी के लिए तरसे लोग, जद्दोजहद जारी
महाराष्ट्र
मुंबई: ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों को मंत्री प्रताप सरनाईक की वॉर्निंग! क्या कहा?
मुंबई: ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों को मंत्री प्रताप सरनाईक की वॉर्निंग! क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
महाराष्ट्र
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
विश्व
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
स्पोर्ट्स
भारत और वेस्टइंडीज, ICC की कार्रवाई में दोनों नपे, टीम इंडिया पर भारी भरकम जुर्माना
भारत और वेस्टइंडीज, ICC की कार्रवाई में दोनों नपे, टीम इंडिया पर भारी भरकम जुर्माना
इंडिया
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
इंडिया
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
ऑटो
विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका
विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget