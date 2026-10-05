UP से BJP ने गोपी कृष्ण पांडेय को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, जानें कौन हैं?

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के बीच बीजेपी ने सोमवार को अपने आठ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया. इस सूची में कई नाम चौंकाने वाले रहे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन चेहरों की है जो लंबे समय से संगठन में काम करने के बावजूद सार्वजनिक राजनीति में बहुत ज्यादा नजर नहीं आए. इन्हीं में एक नाम गोपी कृष्णा पांडेय का है. बीजेपी ने उन्हें यूपी से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है.

गोपी कृष्णा पांडेय का नाम भले ही आम राजनीतिक चर्चा में बहुत ज्यादा नहीं रहा हो, लेकिन बीजेपी संगठन में उनकी पारी करीब तीन दशक से ज्यादा लंबी बताई जाती है. उनकी पहचान चुनावी राजनीति के बड़े चेहरे से ज्यादा संगठन के लिए काम करने वाले नेता की रही है. जानकारी के मुताबिक वो बीजेपी के संगठन से जुड़े नेता है. युवा मोर्चा और किसान मोर्चा में काम कर चुके हैं. साथ ही उन्होंने कई राज्यों में भी मोदी के लिए फीडबैक की जिम्मेदारियां संभाली हैं.

1990 के दशक में युवा मोर्चा से शुरुआत

गोपी कृष्णा पांडेय का संगठनात्मक सफर 1990 के दशक में युवा मोर्चा से आगे बढ़ा. पार्टी से जुड़े लोगों के मुताबिक, 1994 में उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था. इसके बाद उन्होंने किसान मोर्चा में काम किया और संगठन में लगातार अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालीं.

2003-04 से 2008 तक किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति में दो कार्यकाल रहने की जानकारी भी सामने आती है. किसान मोर्चा में काम करते हुए उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही. अलग-अलग राज्यों में संगठनात्मक काम के लिए उनका प्रवास होता रहा.

PM मोदी के यूपी दौरों में निभाते थे अहम भूमिका

गोपी कृष्णा पांडेय के राजनीतिक सफर की सबसे अहम कड़ी नरेंद्र मोदी के साथ उनका पुराना संगठनात्मक संबंध माना जाता है. पुराने संगठनात्मक सहयोगियों के मुताबिक, जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सचिव और बाद में राष्ट्रीय संगठन की जिम्मेदारियों में रहते हुए उत्तर प्रदेश के दौरों पर आते थे, तब गोपी कृष्णा पांडेय उनके कार्यक्रमों के आयोजन और संगठनात्मक समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे.

यानी मोदी के यूपी प्रवास के दौरान स्थानीय संगठन से समन्वय, कार्यक्रमों की तैयारियों और जमीनी स्तर की व्यवस्थाओं में पांडेय की भूमिका रहती थी. इसी वजह से संगठन के भीतर उन्हें मोदी के भरोसेमंद संगठनात्मक सहयोगियों में गिना जाता है.

सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा मोदी-पांडेय कनेक्शन

पार्टी से जुड़े लोगों के मुताबिक, गोपी कृष्णा पांडेय की भूमिका सिर्फ यूपी में मोदी के दौरों तक सीमित नहीं थी.बताया जाता है कि संगठनात्मक जरूरत के हिसाब से नरेंद्र मोदी उन्हें गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी विशेष जिम्मेदारियों के लिए भेजते थे. इन दौरों में उनकी भूमिका संगठन की स्थिति को समझने, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने तथा शीर्ष नेतृत्व तक इनपुट पहुंचाने की बताई जाती है.

कानपुर के मूल निवासी हैं गोपी कृष्ण

गोपी कृष्ण पांडेय का पुश्तैनी निवास कानपुर के आचार्य नगर में है. वहीं उनका मूल गांव दुवारी, कानपुर देहात, सरवनखेड़ा क्षेत्र के आसपास है. उनके परिवार की पृष्ठभूमि कारोबारी रही है. उनके पिता टाट-पट्टी और स्लेट आदि के बड़े कारोबार से जुड़े रहे.

सूत्रों ने बताया कि पांडेय ने भी कुछ समय तक पारिवारिक कारोबार संभाला, लेकिन बाद में यह कारोबार बंद हो गया. परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं.

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